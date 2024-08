Santo André realiza evento de múltiplas culturas no Cine Theatro Carlos Gomes neste sábado

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe neste sábado (10) mais uma edição de evento que propõe a integração de múltiplas culturas em Santo André, unindo empreendedores criativos e produtores locais dos mais variados segmentos da economia da cultura da cidade. A partir das 11h, o espaço receberá expositores de produtos como itens de brechós, artesanato, vestuário, artes plásticas, decoração, produtos de cambuci, gastronomia e ainda diversas atrações musicais.

Além da feira de economia criativa, três atrações musicais de perfis bens diferentes umas das outras vão se apresentar e prometem animar o público presente no Cine Theatro Carlos Gomes neste sábado. Para abrir o dia, haverá a apresentação do coral dos alunos do curso de canto que acontece na Vila Sá, sob a orientação do professor Fabio Martins, às 12h. Às 13h, o Cine Theatro Carlos Gomes recebe os emboladores Peneira e Sonhador. Embolada é um tipo de música nordestina baseada em ritmo ágil e improvisos, como os repentes, mas ao som do pandeiro.

Para encerrar, a sambista paulistana Roberta Oliveira sobe ao palco às 16h para apresentar as músicas de seu primeiro álbum “Peji, o altar sagrado do samba”

Serviço

Festival de múltiplas culturas de Santo André

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Data: 10/8 (sábado)

Horário: das 11h às 18h

Entrada gratuita