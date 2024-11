Santo André realiza 1ª Mostra Andreense de Música Popular

Começa nesta quarta-feira (6), no Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence, a primeira edição da Mostra Andreense de Música Popular (MAMP). Dezoito nomes do cenário musical andreense, entre músicos e bandas, vão subir ao palco para apresentar suas composições autorais nos três dias do evento que acontece também na quinta (7) e na sexta (8), sempre a partir das 19h. A entrada é gratuita.

A MAMP é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Santo André que tem como objetivo celebrar, fortalecer e desenvolver a cultura musical da cidade, bem como incentivar a criação e descobrir novos talentos. O rapper Renan Neri abre a primeira noite, seguido por Pedro Simples, Mônica Marsola, Adolar Marin, Duo Marcia Cherubin e Beto Marsola e, fechando, Juliana Lima.

Na segunda noite se apresentam André Marchiori, Klau MPB, Rodrigo Régis, Daniel Pessoa, Sentimento Carpete e Grupo de Maracatu No Balanço das Águas. O grupo Semente Cristal abre os trabalhos da última noite, seguido pelo rapper ZK, que se apresenta com a Candombanda, na sequência Pretodio Pílula Preta, Elaine Marin, Vasco Faé e Banda Triangulista. Cada participante apresentará três músicas autorais.

Programação

6/11 (quarta)

Renan Neri – 19h

Pedro Simples – 19h30

Mônica Marsola – 20h

Adolar Marin – 20h30

Duo Marcia Cherubin e Beto Marsola – 21h

Juliana Lima – 21h30

7/11 (quinta)

André Marchiori – 19h

Klau MPB – 19h30

Rodrigo Régis – 20h

Daniel Pessoa – 20h30

Sentimento Carpete – 21h

Grupo de Maracatu No Balanço das Águas – 21h30

8/11 (sexta)

Semente Cristal – 19h

ZK e Candombanda – 19h30

Pretodio Pílula Preta – 20h

Elaine Marin – 20h30

Vasco Faé – 21h

Banda Triangulista – 21h30

Serviço

Mostra Andreense de Música Popular (MAMP)

Data: De 6 a 8 de novembro

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Gratuito