Santo André reabre concurso público para procurador

A Prefeitura de Santo André reabriu as inscrições do concurso público para os cargos de procurador e procurador autárquico. Ao todo são três vagas disponíveis, com uma vaga destinada a pessoa com deficiência. O salário inicial é de R$ 9.710,65, com 40 horas de trabalho semanais.

O concurso é organizado pela Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”). O edital foi relançado após passar por atualizações. As inscrições feitas no ano passado continuam válidas.

Interessados em participar do concurso podem efetuar as inscrições até 29 de agosto pelo site www.vunesp.com.br ou no link https://www.vunesp.com.br/PMSD2302, onde é possível acessar o edital correspondente com todas as informações. A taxa de inscrição é de R$ 82,20.