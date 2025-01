Santo André passa a oferecer tratamento de quimioterapia na rede municipal

Santo André firmou parceria com clínica particular para ofertar aos pacientes oncológicos atendidos pela rede municipal de saúde tratamento de quimioterapia. A novidade representa mudança significativa para os andreenses, que deixam de ser atendidos apenas pela Rede Hebe Camargo, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, e que, na maioria dos casos, encaminhava os munícipes para o Hospital Geral de Guarulhos.

“Santo André dá um grande salto no tratamento oncológico ao iniciar o serviço de quimioterapia no município. É um programa que começamos a mapear quando eu ainda ocupava a Secretaria de Saúde e, agora, como prefeito, conseguimos tirar do papel. É uma forma de trazermos um tratamento ainda mais digno e 100% gratuito aos pacientes oncológicos de Santo André”, ressaltou o prefeito Gilvan Junior.

A clínica contratada pela Secretaria de Saúde é a Onko Oncologia, que fica na Rua Siqueira Campos, 360, no Centro, e vai prestar serviço de quimioterapia para os diagnósticos de câncer de mama, ovário, colo de útero, estômago, colón/reto/canal anal, pulmão, próstata e cabeça e pescoço, com exceção da tireoide.

“Um avanço importante para a rede municipal de saúde oferecer aos nossos pacientes o tratamento com quimioterapia, que é fundamental no combate e controle do câncer. Agora o morador de Santo André não terá mais que fazer grandes deslocamentos para realizar o tratamento do câncer. Por mais que seja uma responsabilidade do Estado, estamos fazendo um grande esforço para oferecer esse recurso na nossa cidade pensando na saúde e no bem-estar dos nossos munícipes”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Seno.

A parceria com a clínica começou a funcionar nesta terça-feira e os pacientes aprovaram a novidade. Douglas Lucena Silva da Costa, 46 anos, foi levar o pai, Elias da Costa, 75, para a primeira consulta. “Estamos sendo muito bem atendidos. Meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro e estávamos aguardando para iniciar a quimioterapia. Fiquei muito feliz em poder iniciar o tratamento e ainda aqui em Santo André, perto de casa”, comemorou.

O fluxo de atendimento continua o mesmo, ou seja, o paciente é atendido primeiramente pelas unidades básicas de saúde de Santo André e, em caso de necessidade, são encaminhados para os oncologistas do CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André) que solicitam o tratamento com quimioterapia para a clínica conveniada.



