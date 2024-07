Santo André oferece oficina gratuita de chás medicinais

Para abordar a relação entre o uso de chás feitos a partir de ervas medicinais, seus benefícios, riscos e importância para a saúde humana, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), em parceria com a Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará – Parque Escola, promove a oficina ‘Uso racional de chás medicinais’.

O encontro, que será dividido em parte teórica e prática, ocorre no próximo dia 30/7 (terça-feira), das 9h às 12h, na Emea e é totalmente gratuito. Durante a parte prática, os participantes vão conhecer diversas espécies de plantas medicinais no Horto das Medicinais, espaço de visitação do Parque Escola. A atividade integra a agenda da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental da autarquia e é aberta a todos os interessados.

A oficina será conduzida pelo biólogo e farmacêutico José Armando, que também é professor e pesquisador da Faculdade de Medicina do ABC. Ele é especialista em plantas medicinas desde 1982, com enfoque na atividade dos princípios ativos das espécies, especialmente em cicatrização.

A atividade vai explorar de forma ampla o que torna uma planta medicinal, se há quantidade segura para o seu uso e os diversos benefícios de cada espécie. As ervas medicinais são amplamente usadas nas políticas públicas de saúde, meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico no Brasil, sendo que o Governo Federal editou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em 2006.

As plantas podem ser usadas em forma de chás, inclusive em substituição a alguns medicamentos alopáticos. No entanto, seu uso requer cuidados que serão abordados no encontro. No Horto das Medicinais são cultivadas plantas medicinais utilizadas para fins pedagógicos e algumas das variedades encontradas no local são alecrim, guaco e cavalinha.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo telefone 4433-9050 ou pelo e-mail [email protected]. O Parque Escola está localizado na rua Anacleto Popote, 46 – Vila Valparaíso.