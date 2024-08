Santo André oferece curso de recepcionista em parceria com o Senac

Por meio de mais uma parceria com o Senac, a Prefeitura de Santo André está com inscrições abertas, até dia 16 de agosto, para o curso de qualificação profissional na função de recepcionista, que será realizado no Cesa (Centro Educacional de Santo André) Cata Preta.

A programação do curso traz técnicas de atendimento presencial, virtual e telefônico em empresas e organizações para fazer uma recepção de qualidade aos clientes e ao público em geral. Com carga horária de 160 h e aulas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, o início do curso está previsto para o próximo dia 19 e deve ir até dia 11 de outubro.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer pessoalmente ao Cesa Cata Preta, até dia 16 de agosto, portando RG, CPF e comprovante de residência. É preciso ter mais de 15 anos e no mínimo o ensino fundamental II incompleto.

A iniciativa vem na esteira de uma série de cursos que vem sendo oferecidos por meio de parceria do Senac com a Prefeitura de Santo André. Recentemente, foram abertas inscrições para cursos para as funções de assistente de RH, auxiliar de serviços contábeis e empreendedor de pequenos negócios, além de recepcionista, para a unidade do CPFP (Centro Público de Formação Profissional) João Amazonas. Todos estes cursos, porém, já estão em andamento.