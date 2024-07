Santo André interdita trecho da Avenida dos Estados para içamento de vigas de novos viadutos

A Prefeitura de Santo André vai interditar, a partir da noite desta terça-feira (16), trecho da Avenida dos Estados, na altura do bairro Santa Teresinha, no sentido Mauá, para içamento de vigas dos novos viadutos que estão sendo construídos no local.

A interrupção será feita pelo Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) entre terça e sexta-feira, sempre começando às 22h e terminando às 6h do dia seguinte. Na tarde de sábado a via voltará a ser interditada, a partir das 16h, e será liberada na segunda-feira (22), às 6h.

O trabalho das equipes será realizado com equipamentos especializados para o levantamento e colocação das estruturas que vão compor os novos viadutos.

Faixas e banners informativos estão instalados em todo o entorno para orientar os motoristas que trafegam na região. As rotas alternativas que os motoristas deverão utilizar durante as interdições compreendem o Viaduto Juvenal Fontanella, Avenida Industrial, e retomar para a Avenida dos Estados pelo Viaduto Castelo Branco.