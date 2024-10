Santo André inicia programação especial alusiva ao Outubro Rosa

No mês da conscientização e controle sobre o câncer de mama e de colo de útero – dois dos mais comuns entre mulheres no Brasil – Santo André promove série de ações no denominado Outubro Rosa. Nas próximas semanas, equipamentos municipais da saúde realizarão atividades com este tema central, valorizando e ensinando sobre o autocuidado.

O Hospital da Mulher, por exemplo, já ganhou decoração e iluminação temáticas. Nos próximos dias, haverá ações como atividade física, meditação, auriculoterapia, ventosaterapia, escalda pés e Reiki, além de bate-papo sobre prevenção.

No dia 29 (terça-feira), às 15h, na Casa da Gestante, acontecerá o primeiro encontro do grupo de apoio a pacientes oncológicas ‘Amigas do Peito’, promovendo série de atividades, como cromoterapia, musicoterapia, roda de conversa e mais. Usuárias e colaboradores do hospital ainda poderão doar lenços para pacientes oncológicas, acompanhados de mensagens de apoio, em ação batizada como ‘Lenços com Laços’, uma maneira de conectar as pessoas mesmo sem conhecê-las.

As 34 unidades básicas de saúde também terão programação extensa, com orientações sobre como e quando fazer o autoexame, palestras sobre endometriose e a saúde íntima e sexual da mulher, painéis, rodas de conversa, acolhimento e terapias complementares.

Atenção

A infecção pelo HPV (Papilomavírus Humano) é a principal responsável por 99% dos casos de câncer do colo do útero, transmitido sexualmente. Dessa maneira, o uso de preservativo na relação é proteção indispensável, enquanto a vacinação contra o HPV é a medida mais eficaz de prevenção.

Todas as unidades de saúde de Santo André possuem a vacina contra o HPV e seguem as recomendações dos programas estadual e nacional de imunização.

Os grupos elegíveis para Vacina HPV são:

– adolescentes de 9 a 14 anos de idade;

– imunodeprimidos e vítimas de violência sexual de 9 a 45 anos;

– pessoas de 9 a 45 anos nas indicações especiais (vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea e pacientes oncológicos);

– pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR);

– usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de 15 a 45 anos.

Além disso, o exame ginecológico preventivo de Papanicolau é comum para identificar lesões precursoras do câncer do colo do útero.

Importante destacar que, embora sejam os mais comuns entre o público feminino, tanto o câncer de mama quanto o de colo de útero tem tratamento. Em ambos os casos, quanto mais precoce o diagnóstico maiores as chances de cura.

Iluminação

Os prédios do Hospital da Mulher e da Prefeitura de Santo André receberam luzes na cor rosa. Ambos os locais permanecerão iluminados até o fim de outubro.