Santo André inicia disputa dos Jogos Escolares de 2024

Em uma cerimônia repleta de apresentações e homenagens, teve início oficialmente nesta segunda-feira (19) a 53ª edição dos Jogos Escolares de Santo André, com uma grande festa no Ginásio Lais Elena Aranha, dentro do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.

A edição reuniu 84 escolas inscritas. Cerca de 9 mil alunos, de 8 a 18 anos, disputarão as modalidades de atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, queimada, tênis de mesa, skate, vôlei e xadrez, totalizando 13 diferentes esportes.

Helber Aggio/PSA

Helber Aggio/PSA

O evento contou com casa cheia, apresentações de música e dança, além de estar repleta de alunos e professores. A atleta do vôlei de Santo André, Júlia Lopez, foi a responsável por pronunciar o juramento do atleta. Já o acendimento da pira olímpica ficou sob a incumbência da jogadora Kisy, que defende a seleção brasileira de vôlei, e com o apoio do prefeito Paulo Serra.

Helber Aggio/PSA

Os Jogos Escolares 2024 percorrerão diversas praças esportivas, como a sede da Assajea (Associação de Amigos do Jardim do Estádio e Adjacências), Associação dos Servidores do Semasa, Clube Atlético Aramaçan, Lírios de Ouro, Primeiro de Maio Futebol Clube, Sesi e Sociedade Amigos do Bairro Cidade São Jorge. Mais informações sobre os jogos estão disponíveis no perfil da competição no Facebook: https://www.facebook.com/EscolaresSantoAndre/.