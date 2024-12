Santo André inaugura Paço Encantado na sexta-feira

Santo André inaugura na sexta-feira (6), a partir das 19h, a estrutura do Paço Encantado, montada no espelho d’água do Paço Municipal. Neste ano, o público poderá aproveitar um mágico passeio de roda gigante, tirar fotos na árvore de Natal e junto ao Ursolino gigante, curtir a emoção de um inédito e emocionante tobogã e desfrutar a pista de patinação – para a qual é necessário agendamento.

Para organizar a agenda da patinação (desta vez a atividade não será no gelo, mas, sim, no tablado), haverá marcação de horário, já disponível por meio do site www.santoandrenatalsolidario.com.br – basta clicar em “Fazer inscrição para pista de patinação” e preencher o formulário. São 40 vagas por sessão a cada meia hora.

Todas as atrações são gratuitas e estarão à disposição do público as caixas para recolher as doações, as quais serão destinadas ao Banco de Alimentos e ao Fundo Social de Solidariedade – durante a Feira do Natal Solidário foram arrecadadas 5 toneladas de não-perecíveis.

A programação desta sexta-feira no Paço Encantado contará ainda com um espetacular show de drones, além de um espetáculo que marcará a chegada surpreendente do Papai Noel, com participação do Coral Natalino. Um palco também está devidamente posicionado para receber atrações durante todo o mês (veja a programação abaixo).

O espaço funcionará diariamente até 22 de dezembro, de segunda a sexta, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

Casa do Papai Noel e Vila de Natal – Ainda no dia 6 acontecerá a abertura da Casa do Papai Noel e da Vila de Natal, no Parque Celso Daniel. O local contará com cenografia inspirada em tradicionalidades natalinas, efeitos especiais e personagens clássicos desta época do ano. Assim como o Paço, o local terá funcionamento diário, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h, até 22 de dezembro.

Outra ativação que terá início na sexta-feira será o tour do trenó natalino pela cidade. Diariamente, das 10h às 16h ou das 14h às 20h (em dias alternados), o veículo com Papai Noel e seus ajudantes a bordo vão circular pelas principais vias andreenses até dia 22 de dezembro – para verificar o itinerário do dia basta acessar o site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Iluminado – Somente na estrutura montada no Paço Municipal são 250 mil lâmpadas de LED. Já contabilizando a Vila do Papai Noel no Parque Celso Daniel e as decorações na Avenida Professor Valdemar Mattei, que este ano não terá o túnel, mas contará com as árvores iluminadas. Assim, no total, o Natal Solidário andreense dispõe de 1 milhão de luzes de LED.

A Feira do Natal Solidário integra a programação do Natal Solidário 2024, com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora e Coop, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

Programação do Paço Encantado:

7/12/2024 – Sábado

19h – Valente & Soberano

8/12/2024 – Domingo

19h – Cólica Renal (Especial Mamonas Assassinas)

9/12/2024 – Segunda-feira

19h – Natalia Corti (Especial Cássia Eller)

10/12/2024 – Terça-feira

19h – Ferrigatos

11/12/2024 – Quarta-feira

19h – Grupo Tom Melhor

12/12/2024 – Quinta-feira

19h – Banda Skobah (Especial Joe Cocker)

13/12/2024 – Sexta-feira

19h – Ultraviolet (Especial U2)

14/12/2024 – Sábado

14h – Forró Pé de Calçada

19h – Alex Sandro (Sabadão Sertanejo)

15/11/2024 – Domingo

19h – Apresentação Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André)

17/12 – Terça-feira

19h – Fabio Exagerado (Especial Cazuza)

18/12 – Quarta-feira

19h – Samuel Mousse

19/12 – Quinta-feira

19h – Beto Ribeiro

20/12 – Sexta-feira

19h – Let’s Groove

21/12 – Sábado

19h – Val Pinheiro (Tributo a Marília Mendonça)

20h30 – DJ Adriano Pagani (Energia 97FM)

22/12 – Domingo

19h – Despedida do Papai Noel

20h – Rodrigo Teaser (Especial Michael Jackson)

Todas as informações sobre a programação estão disponíveis no site www.santoandrenatalsolidario.com.br