Santo André inaugura biblioteca em escola municipal em parceria com a iniciativa privada

Alunos e profissionais da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Homero Thon, em Santo André, comemoraram nesta quarta-feira (30) a inauguração de uma biblioteca patrocinada pela Prometeon Tyre Group, antiga Pirelli. O espaço, intitulado “Pequenos Grandes Leitores”, tem como objetivo auxiliar no incentivo à leitura e conta com um acervo de 700 itens entre livros e objetos que irão compor a sala, como fantoches, mesas e estantes, entre outros.

“Essa parceria com a iniciativa privada é muito importante. Destaco que a Prometeon é uma empresa que contribui para a geração de emprego e renda da nossa cidade e é um grupo que acreditou na nossa gestão. Hoje firmamos mais um passo nessa parceria com a entrega desta biblioteca incentivando o hábito da leitura e o conhecimento”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Thais Lopes de Faria, gerente de RH da Prometeon Tyre Group, destacou os impactos da parceria. “Este é um momento muito especial e de muito orgulho poder contribuir com a implementação da biblioteca nesta escola que é vizinha da nossa empresa. A Prometeon desenvolve várias ações e se importa com o impacto que gera na comunidade, reforçando medidas com foco em um futuro próspero para todos”, afirmou.

Já Irineu Ferreira, diretor da Laranjeira Cultural, reforçou a relevância da inauguração no município que ocorreu por meio do projeto Biblioteca Laranjeira. “Fico muito feliz por estar em Santo André inaugurando a primeira biblioteca ‘Pequenos Grandes Leitores’ da cidade. Este projeto foi iniciado nos anos 2000, criado na época pela primeira-dama Ruth Cardoso, e, desde então, essa iniciativa já entregou 149 equipamentos com um acervo escolhido e desenvolvido pela equipe da Laranjeira Cultural. Agradeço o apoio à Prometeon pela visibilidade para que pudéssemos colocar esse projeto em andamento”.

Na ocasião, a secretária de Educação, Erica Ferreira, deixou um recado para alunos e professores da Emeief Homero Thon. “O acervo desta biblioteca é um grande presente. Este ambiente só passa a ter vida com a presença dos nossos estudantes e professores. Todos são os responsáveis por desempenhar este trabalho lindo que realizamos na nossa rede municipal de ensino”, pontuou ao lembrar que o município foi o único do ABC a melhorar nota em relação ao período pré-pandemia no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).