Santo André ganha viatura para fiscalização integrada na represa Billings

A Secretaria de Meio Ambiente de Santo André recebeu do Governo de São Paulo um veículo Fiat Pulse Audace zero-quilômetro para uso exclusivo na fiscalização ambiental na área da represa Billings, na Região Metropolitana. O modelo é automático e possui motor turbo 1.0.

A entrega foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado e faz parte de um convênio firmado com os municípios na ocasião em que foi criado o Grupo de Fiscalização Integrada da Área de Proteção e Recuperação do Reservatório Billings (GFI-Billings).

O investimento para a aquisição dos veículos foi de R$ 3,2 milhões, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). Outros municípios do ABC, como São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também foram beneficiados.

A aquisição do automóvel vai reforçar as ações voltadas para a resiliência hídrica e garantir o abastecimento para a população, principalmente em tempos de estiagem.

A Secretaria de Meio Ambiente de Santo André recebeu também um drone, computador e tablet para a mesma finalidade. No momento está sendo feito o processo licitatório para a contratação de seguro do veículo. Após essa etapa, o carro será utilizado para ajudar no diagnóstico e aperfeiçoamento integrado entre os órgãos competentes, bem como no impedimento de invasões irregulares em áreas de produção de água.



Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA