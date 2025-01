Santo André fecha convênio com Governo do Estado para projeto de futebol

Prosseguindo com o trabalho de buscar importantes parcerias para o esporte andreense, a Prefeitura de Santo André fechou contrato com o Governo do Estado de São Paulo para a execução do Projeto Esportivo, que trata de treinamento de futebol de campo para jovens de 17 a 20 anos. Os meninos, já selecionados, atuam pelo Esporte Clube Santo André, o Ramalhão. O investimento será de pouco mais de R$ 300 mil e o projeto atenderá 40 jovens atletas.

Os treinamentos ocorrerão de segunda a sexta, em dois períodos, das 10h às 11h30 e das 16h30 às 18h, no estádio Bruno José Daniel. Esta grade horária foi estrategicamente desenhada para abranger aspectos físicos, técnicos e táticos, proporcionando uma formação completa aos atletas.

O acompanhamento por parte de um representante do Estado, atuando como gestor do convênio, é essencial para o sucesso do projeto. Esse apoio assegurará a correta implementação das atividades, o cumprimento dos objetivos estabelecidos e a adequação do projeto às necessidades e expectativas da comunidade esportiva de Santo André.

Durante os últimos anos, a Secretaria de Esporte e Prática Esportiva deu início ao projeto “Campos de Paranapiacaba“, um programa social que atende mais de 1,8 mil alunos em áreas de alta vulnerabilidade, estabelecendo a base para uma atividade de futebol que vai além do esporte. Este projeto inicial não apenas ofereceu uma saída para a energia e talentos dos jovens, mas também se tornou um catalisador para identificar e desenvolver habilidades excepcionais entre os participantes.

Agora, a transição para o desenvolvimento de projetos de futebol surgiu como uma resposta natural ao sucesso e às limitações do projeto inicial. Reconhecendo o potencial dos alunos que demonstraram capacidades superiores, a Prefeitura viu a necessidade de um programa que oferecesse treinamento mais avançado e oportunidades para esses jovens.

Esse projeto foi desenhado para fornecer aulas e treinos que correspondessem ao desenvolvimento cognitivo e fisiológico dos atletas emergentes, promovendo uma transição da iniciação esportiva para a representação em competições regionais, entre outras.

O projeto representa um passo significativo na direção de elevar o nível de competitividade e preparação dos atletas para participações em Jogos Regionais e nos Jogos Abertos do Interior. Com esta iniciativa, Santo André busca não apenas aprimorar as habilidades esportivas dos jovens, mas também oferecer caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional através do esporte.