Santo André entrega modernização da Emeief Celestino Bourroul

A Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Celestino Bourroul, em Santo André, está de cara nova. O equipamento escolar localizado na Avenida Inconfidência Mineira, no Jardim Vila Rica, era uma unidade estadual, mas desde 2022 está sob o guarda-chuva da administração municipal e agora passou por processo de revitalização para atender a juventude andreense.

“Essa é uma das 17 escolas que a gente municipalizou. E vamos continuar nesse trabalho porque a gente acredita muito na municipalização. Sem nenhuma hipocrisia, mas a diferença que tem na qualidade da educação municipal com a do Estado, os pais, as mães e os moradores de Santo André sabem e vocês que são da rede sabem muito bem. Então para nós seria muito melhor que a cidade pudesse cuidar desse jovem, dessa criança, desde a creche até a sua formação no Fundamental II. Quem sabe um dia a gente consiga chegar lá”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Atualmente o equipamento atende 605 crianças do ensino fundamental (1º ao 5º ano), mas a partir de 2025 a unidade escolar atenderá também a educação infantil.

“Aqui (Celestino Bourroul) já vamos conseguir uma ampliação e a gente está muito feliz com essa reforma, porque é claro que precisamos investir na formação dos professores, diretores, toda a equipe de Educação, precisamos também de conteúdo pedagógico, padronização, métricas para medir a qualidade, mas a estrutura também é importante e faz parte disso. Muitas vezes é difícil cobrar a equipe se não tem o mínimo de condição de trabalho. A gente vive isso na Saúde, no Esporte, mas também na Educação, que é algo tão importante, tão essencial, a principal política pública, que está envolvida em todas as outras”, continuou o chefe do Paço andreense.

Ainda de acordo com o prefeito, todo e qualquer investimento na área educacional reflete diretamente na formação das crianças. E Santo André vem mostrando o resultado na prática.

“Se a gente fizer qualquer pesquisa sobre qual o problema da cidade, mais da metade vai dizer ‘segurança pública’, que nem é atribuição do município, mas é o que incomoda o andreense, o morador da Região Metropolitana, da Capital, das grandes cidades. E esse é um problema que tem ligação direta com a formação dos nossos jovens, com a educação. Não adianta falar que é só questão financeira, econômica, não. É questão de formação na base. A gente perde a guerra para o crime nas comunidades quando o jovem tem 9, 10, 11 anos e começa a pensar que o crime compensa. Mas quando ele é bem formado, está na escola, na comunidade escolar, tem no professor e na professora seus heróis, alguém em quem se espelha, segue pelo caminho diferente”, ponderou Paulo Serra.

A Emeief Celestino Bourroul passou por reformas totais da cobertura, da cozinha, do refeitório e do pátio coberto, recebeu ainda obras de revitalização da nova entrada dos alunos, ampliação e reforma de banheiros masculino e feminino nos dois blocos, adequação e reforma da copa e refeitório para funcionários, da área da lavanderia e deposito de serviços, fechamento nos corredores das salas de aula e substituição de todos os pisos: manta vinílica nas salas e porcelanato nas demais áreas.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Paulo Serra por todos os avanços desde o início da gestão em 2017. A Educação só vem avançando e vai avançar ainda mais, porque tem ainda o Plano de Metas, que ficou pronto, o Santo André 500 Anos, com as metas do governo. Não vamos perder tempo, vamos dar continuidade à gestão, com muita alegria e muitas participações da Secretaria de Educação. Muito tem sido feito para todas as secretarias, em todo o município de Santo André, sempre pensando na transformação social dos munícipes”, destacou a secretária de Educação, Érica Aparecida Ferreira da Silva.

A escola recebeu ainda pintura geral, manutenção geral de elétrica e hidráulica, execução de rampas e sanitários atendendo as normas de acessibilidades, pintura da quadra de esporte, readequação da área externa, realização de drenagem, manutenção dos canteiros de vegetação, plantio de 73 árvores e 200 m² de herbáceas.

“É uma entrega muito simbólica, muito importante. A Educação é uma das pastas mais importantes do município. Tenho certeza que todos vão aprovar essa obra, feita com muito carinho, com muito respeito e que ficou muito bonita. Quem conheceu o prédio antes e vai ter o prazer de conhecer hoje vai ver a diferença. O prefeito subiu demais a régua e a gente está cada vez mais brigando para conseguir manter isso. Parabéns para a Secretaria de Educação, que recebe esse equipamento totalmente revitalizado, e eu tenho certeza que vão utilizar com muito carinho”, previu o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

O valor investido para a execução de todas essas intervenções foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões.