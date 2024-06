Santo André entrega centrais de imunização e da assistência farmacêutica

No Dia Nacional da Imunização, celebrado neste domingo (9), Santo André entregou dois importantes serviços para dispensação de vacinas e medicamentos aos munícipes. Trata-se da Central de Imunização Municipal e da Assistência Farmacêutica Municipal, que ficam em um mesmo edifício, na Rua Ibirá, na Vila Scarpelli. O local também vai abrigar a Associação Viva Melhor e uma base de apoio do NIS (Núcleo de Inovação Social). No total, o prédio conta com 590 metros quadrados de área construída.

“Santo André sempre foi uma referência na vacinação e não podemos perder essa essência. Esse centro de imunização é importante porque organiza todo um sistema que gera agilidade na vacinação. Santo André é uma cidade que diz sim a vacina e nesse Dia Nacional da Imunização nós mandamos esse recado para as pessoas, que cumpram o calendário de vacinação porque essa atitude salva vidas”, destacou o prefeito Paulo Serra.

A Central de Imunização, que conta com 135 metros quadrados, antes funcionava dentro da Central de Zoonoses, na Vila Valparaíso. O serviço gerencia todo o estoque de vacinas do município e faz a distribuição para as unidades de saúde de acordo com a demanda.

Já a Assistência Farmacêutica, que ficava no antigo prédio da Secretaria da Saúde, na Rua Primeiro de Maio, no Centro, ocupa 145 metros quadrados, e atende aos casos judicializados e também sedia a equipe responsável pelo cuidado farmacêutico, que é responsável pelas farmácias de todas as unidades de saúde municipais.

“Esse equipamento mostra a importância que Santo André dá para a vacinação. No sábado fizemos um Dia D com várias ações e imunizamos quase 30% do nosso público-alvo, um resultado satisfatório, principalmente na comparação com outras cidades. Com esses dois serviços chegamos ao 47º equipamento de saúde entregue desde 2017 e isso nos deixa muito felizes e quem sai ganhando a população”, pontuou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

Além dos dois serviços da saúde, o prédio também vai sediar a Associação Viva Melhor, que é um grupo de apoio e auto-ajuda às mulheres mastectomizadas (câncer de mama) e terá área de 45 metros quadrados. Outro serviço no local será uma base do NIS (Núcleo de Inovação Social), que atua para fazer com que Santo André seja uma cidade mais equitativa, sustentável, igualitária e solidária, que ocupará área de 165 metros quadrados.

Anteriormente, o prédio da Ibirá era utilizado como abrigo para crianças em serviço vinculado à Secretaria de Assistência Social, mas ficou muitos anos fechado. A reforma completa do local custou R$ 1.543.202,83 em recursos dos cofres municipais.