Santo André entrega 104 matrículas para moradores do Núcleo Pedro Américo

A Prefeitura de Santo André realizou neste domingo (28), a entrega de 104 matrículas de lotes para moradores do Núcleo Pedro Américo, na Vila Homero Thon. Os documentos, emitidos pelo Cartório de Registro de Imóveis, garantem o título de propriedade e proporcionam segurança jurídica para os munícipes.

O Núcleo Pedro Américo teve sua implantação em área particular no final da década de 1980. A urbanização do local começou em 2010 e foi interrompida em 2015. A retomada ocorreu em 2017 após a revisão dos contratos firmados e estudos de viabilidade financeira, sendo finalizada em 2022, junto com a criação do Complexo Viário Cassaquera.

As intervenções entregues à época incluíram também reforma nas casas, implantação de redes de água e esgoto, equipamentos de micro e macrodrenagem, vielas, além de obras de contenção e paisagismo.

A região tem acesso principal pela Avenida Pedro Américo e possui estrutura completa de equipamentos públicos, como escolas, creches e unidade de saúde. O núcleo tem ainda infraestrutura de distribuição de água, energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, pavimentação com guias, sarjetas, calçadas e sistema de drenagem das águas pluviais, tendo trafegabilidade total no viário. Há coleta de lixo e transporte coletivo municipal.