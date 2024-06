Santo André e Banco do Brasil firmam parceria para investimento de R$ 92 milhões

A Prefeitura de Santo André assinou nesta sexta-feira (7) contratos com o Banco do Brasil para liberação de recursos de R$ 92 milhões, que serão utilizados em investimentos nas mais diversas áreas. As intervenções passarão por saúde, segurança, esporte, meio ambiente, atendimento ao munícipe, cultura, entre outros setores da administração.

“É um grande orgulho assinar este novo investimento para a cidade. Lá no início da gestão tivemos que recuperar o município, voltar a ter crédito, saúde financeira. Assim, com as contas estabilizadas, e retomando a força da cidade, começamos a receber parcerias como essa. O Banco do Brasil sempre foi um grande parceiro, não só nos recursos, mas também em soluções. Esta verba ajudará e muito em diversas áreas, melhorando a vida de cada andreense”, disse o prefeito Paulo Serra.

O primeiro contrato de financiamento, no valor de R$ 25 milhões, trará três grandes obras. A primeira será a modernização total da Praça de Atendimento ao munícipe, localizada no prédio do Executivo. O equipamento receberá revitalização completa, se adaptando às necessidades atuais, para atender o andreense com maior conforto.

O COI (Centro de Operações Integradas) será totalmente ampliado para dar respaldo de informações nas mais de 3 mil câmeras instaladas pela cidade. Por fim, Santo André também iniciará a construção de uma Usina de RCC (Resíduos de Construção Civil), buscando diminuir o impacto ambiental causado pela geração de tais resíduos, e ainda trazendo valoração do material.

Já o segundo contrato tem o montante de R$ 67 milhões, somando uma gama de novidades. Já reconhecido na cidade, o programa Rua Nova, que traz novo asfalto de qualidade para as ruas, e que já chegou em aproximadamente 400 km de vias, será ampliado com recurso de R$ 35 milhões.

As obras em prédios públicos irão empreender R$ 12 milhões, passando por reformas em equipamentos culturais, unidades de saúde e criação do Nanasa (Núcleo de Apoio à Natação Adaptada) II.

Com o valor de R$ 6,5 milhões ainda estão inclusas intervenções de drenagem em núcleos. Por fim, a revitalização de áreas verdes passará pela Praça Samatine, Praça São Camilo de Léllis, Praça Maria Quitéria, Praça Roque José Orsate, Praça Oscar Klein, Praça Florindo Galhardo, Praça Américo Brasiliense e Parque do Pedroso.

“A nossa proposta é atender demandas públicas aliando o propósito do Banco do Brasil de fazer a diferença na vida das pessoas. Oferecemos soluções, crédito e fomento ao crescimento do município. Agradecemos o voto de confiança e sabemos que estas obras serão relevantes para Santo André“, afirmou o presidente nacional do setor público do Banco do Brasil, Elias Almeida da Silva, que também é andreense.