Santo André disponibiliza R$ 1 milhão em edital do Fundo de Cultura

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cultura, abriu edital para seleção de propostas culturais a serem fomentadas com recursos do Fundo Municipal de Cultura. O orçamento total é de R$ 1.050 milhão, o maior já disponibilizado em uma única convocatória desde a criação do mecanismo de financiamento há 34 anos. Os interessados têm até 31 de janeiro de 2025 para submeter seus projetos exclusivamente via plataforma CulturAZ: https://bit.ly/EditalFundoCulturaSA2024.

“O edital deste ano é um marco na história do Fundo de Cultura de Santo André. Com orçamento recorde, será possível contemplar mais projetos e, com valor mais robusto, ampliar a descentralização dos recursos e a circulação da produção cultural na cidade”, disse a secretária de Cultura, Simone Zárate.

Podem ser candidatas as atividades de todas as linguagens artístico-culturais tendo como proponentes pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas em Santo André há, pelo menos, dois anos – e que não tenham sido contemplados nos editais de fomento publicados pela Secretaria de Cultura entre 1º de julho de 2023 e 30 de agosto de 2024 (exceção para os editais de programação de aniversários da cidade, Festival de Inverno de Paranapiacaba e de contratação de profissionais para as Escolas Livres).

Estão previstas 21 contemplações de R$ 50 mil divididas em: Categoria A – ‘Produção e Difusão Cultural’ (11 vagas, sendo 04 PF e 07 PJ, com total de R$ 550 mil), Categoria B – ‘Formação Artístico E Cultural’ (04 vagas, sendo 01 PF e 03 PJ, com total de R$ 200 mil) e Categoria C – ‘Ações Territoriais / Comunitárias’ (06 vagas, sendo 02 PF e 04 PJ, totalizando R$ 300 mil).

As propostas devem estar em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, cujas diretrizes nortearão a seleção, como as três dimensões culturais (simbólica, a econômica e a cidadã), promoção de ações afirmativas para mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, populações nômades, segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outras minorias e fortalecimento da cadeia da cultura e da economia criativa, dentre outros pontos.

Dúvidas sobre o edital e suporte técnico à plataforma CulturAZ devem ser encaminhadas para [email protected].

Fundo – O Fundo Municipal de Cultura de Santo André está em funcionamento desde 1990 e já financiou mais de 200 projetos culturais. A partir de 2015, iniciou um novo ciclo junto ao então recém-implantado Sistema de Cultura. As decisões são tomadas pelo Conselho Gestor do Fundo de Cultura, composto por membros da sociedade civil e do poder público.

