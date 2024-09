Santo André dá posse a novos integrantes do Conselho de Segurança

A Prefeitura de Santo André deu posse a 18 novos membros do Conselho de Segurança Municipal (Consem), em cerimônia realizada nesta quarta-feira (25) no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo. Os novos integrantes contam com o mesmo número de suplentes para gestão que vai até o ano de 2026.

O Consem tem composição paritária entre o poder público e a sociedade civil e tem como suas atribuições, propor ações integradas de natureza preventiva e contra a violência. Além disso, implementar medidas para estimular a participação da sociedade civil em projetos voltados para a prevenção de crimes nas ruas e avenidas da cidade.

Cabe ainda ao integrantes receber sugestões da comunidade relativas à segurança, além de encaminhar propostas aos órgãos competentes para execução e atendimento por parte do poder público, e fornecer apoio nas ações desenvolvidas por órgãos públicos e organizações não governamentais no auxílio à segurança, à assistência social e no segmento educacional.