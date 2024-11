Santo André cria plataforma para facilitar conexão entre MEIs e clientes

Com a finalidade de fortalecer a relação entre consumidores e microempreendedores individuais (MEIs), a Prefeitura de Santo André implementou uma nova plataforma digital denominada Encontre MEI. Este portal visa proporcionar visibilidade aos pequenos negócios locais, permitindo que os empreendedores se cadastrem facilmente seguindo instruções detalhadas disponíveis no site. Da mesma forma, consumidores à procura de produtos ou serviços específicos podem acessar a plataforma pelo endereço eletrônico acesse.santoandre.br/encontremei.

De acordo com Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Santo André possui atualmente mais de 106 mil registros de CNPJ ativos, com uma significativa representação de MEIs. “Esse número expressivo justificou a criação urgente de um instrumento que pudesse não só promover, mas também estimular o crescimento desses microempreendedores na cidade”, afirmou Banzato.

MEIs

O modelo de MEI é uma estrutura simplificada destinada a trabalhadores autônomos, com um teto anual de faturamento fixado em R$ 81 mil. A formalização como MEI confere ao empreendedor um CNPJ próprio, além da capacidade de emitir notas fiscais e usufruir dos benefícios previdenciários. O Encontre MEI foi desenvolvido exclusivamente para aqueles que operam sob este regime.

Para aqueles que ainda não se formalizaram como MEI, a Sala do Empreendedor está disponível para orientação e apoio. Localizada no Térreo 1 do estacionamento do edifício da Prefeitura, o atendimento é realizado mediante agendamento prévio através do Portal do Cidadão no site oficial da Prefeitura.

A organização dos empreendedores na plataforma é feita por setores de atuação, abrangendo áreas como alimentação, eventos artísticos e criativos, automotores, comércio diversificado, comunicação e impressão, educação, fabricação de produtos variados, informática e eletrônicos, móveis e decoração, cuidados com pets, saúde e beleza, serviços de instalação e reparos diversos, obras e manutenção, transporte, têxtil e confecções, turismo entre outros. Cada empresa registrada apresenta uma descrição objetiva acompanhada de imagens ilustrativas sobre os produtos e serviços oferecidos.

Esta iniciativa reflete um esforço contínuo da administração municipal em fomentar o desenvolvimento econômico local ao facilitar o acesso dos consumidores aos serviços prestados pelos microempreendedores da região.