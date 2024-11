Santo André adia edição de novembro do programa Moeda Pet

A Prefeitura de Santo André adiou a realização do programa Moeda Pet anteriormente prevista para este sábado (30). A próxima edição da troca de recicláveis por ração vai acontecer no dia 14 de dezembro, das 9h às 13h, no Parque Central, em sistema drive-thru.

O programa Moeda Pet é realizado sempre no último sábado do mês. A edição de novembro precisou ser adiada por conta da Conferência Municipal de Meio Ambiente que acontecerá na mesma data, das 9h às 18h, na Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará/Parque Escola.

Por meio do Moeda Pet, o munícipe pode trocar um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães e gatos. Em média, um quilo de resíduo plástico equivale a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 ml.

A ação tem como meta preservar o meio ambiente ao mesmo tempo em que proporciona alimentação de qualidade aos animais de estimação.

A arrecadação do material é encaminhada para as cooperativas que atuam no Aterro Municipal de Santo André, onde é reciclado. O trabalho resulta em geração de renda para os cooperados.

O Moeda Pet é um programa desenvolvido pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente em conjunto com o Banco de Rações e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), e conta com apoio do Dr. Hato Hospital Veterinário.