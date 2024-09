Santo André abre inscrições para workshop gratuito de artes

O equipamento cultural A Casa, em Santo André, recebe nesta sexta-feira (13), a partir das 13h, a abertura oficial e a primeira das cinco oficinas que compõem o workshop de Artes Integradas do Projeto Aqua + Festival, que acontece de 13 a 27 de setembro.

A primeira oficina é de gravura em embalagens de leite e suco (Tetra Pak), com Renan Abel.

Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3foVSPYXgDTQX_mDFWSR1BdVuuU-XICzY9j3hVVtnJVllAg/viewform

O Aqua + Festival é um projeto financiado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) do Governo Federal e executado pelo Estúdio Cristina Teles. Todas as atividades do projeto são gratuitas.

Divulgação/PSA

O workshop continua no dia 16 (segunda-feira), com a oficina de aquarela, ministrada por Cristina Teles, das 14h às 17h. Já no dia 20 (sexta-feira), no mesmo horário, a oficina é de estamparia, também com Cristina Teles.

Antes de fechar o mês, mais duas ações estão programadas. A primeira no dia 25 (quarta-feira), das 14h às 17h, com Messias, que trará a cultura popular/afro-brasileira. Por fim, Thiago Vaz finaliza os trabalhos com a arte urbana (lambe-lambe/adesivos), no dia 27 (sexta-feira), também às 14h.

Ao abordar várias técnicas artísticas, o workshop buscar possibilitar aos participantes a criação de uma narrativa artística e poética que integre linguagens para a construção de uma arte pessoal capaz de retratar os saberes coletivos e expressões individuais, tendo como ponto de partida o território onde os alunos vivem.

Divulgação/PSA

Os participantes, que precisam ter idade acima de 16 anos, podem se inscrever em todas as atividades ou escolher uma de sua preferência. Todo o material é gratuito.

O workshop de Arte Integradas no espaço A Casa é a terceira fase de um projeto que já ofereceu oficinas na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman e em Paranapiacaba.

A Casa fica na Avenida Industrial, 1.740, no bairro Jardim, em Santo André. A oficina tem certificação gratuita para quem obtiver no mínimo 75% de presença.

Programação:

13/9 – Workshop de gravura com Renan Abel

16/9 – Workshop de aquarela com Cristina Teles

20/9 – Workshop de estamparia com Cristina Teles

25/9 – Workshop de cultura popular/afro-brasileira com Messias

27/9 – Workshop de arte urbana com Thiago Vaz (lambe-lambe/adesivos)

Horário: Das 14h às 17h

Local: Espaço A Casa (Centro Artístico de Santo André)

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre