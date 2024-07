Santo André abre inscrições para cursos gratuitos de arte na Emia

A Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, em Santo André, abre nesta quinta-feira (25) vagas para cursos de arte. Serão oferecidos cursos de Iniciação para Dança-Teatro, Cerâmica e Tecituras: da aquarela aos tecidos, bordados e afins.

As inscrições são gratuitas e as aulas são destinadas para pessoas maiores de 17 anos, com exceção do curso de Estamparte Brasileira, que será para alunos a partir de 18 anos, e de Macramê, para pessoas a partir de 14 anos. Serão disponibilizadas cerca de 70 vagas e, nas turmas em que o número de inscritos ultrapassar a quantidade de vagas oferecidas, será realizado sorteio aberto ao público. As aulas acontecem uma vez por semana, com duração de três horas.

Neste ano, as turmas de adultos serão organizadas s de maneira diferente em relação aos anos anteriores – os cursos são semestrais e primeiramente eram disponibilizadas vagas para os familiares das crianças matriculadas na Emia, e agora as vagas remanescentes estão sendo disponibilizadas para o público em geral. Essa mudança é uma maneira de intensificar a integração entre as famílias e o trabalho realizado na Emia, uma vez que essa aproximação fortalece o vínculo com a arte e a escola, reverberando no aprendizado das crianças.

Emia – A Emia Aron Feldman foi criada em 1990 com a proposta artística e pedagógica para que todos tenham acesso a práticas artísticas integradas, estimulando a criatividade, o convívio, a expressão e a linguagem poética, através de oficinas, exposições, apresentações, entre outros. É uma escola de portas abertas a todos os interessados no contato com a arte. As inscrições são realizadas apenas de forma online no link: https://acesse.santoandre.br/InscricoesAdultosEMIA.

Cursos oferecidos na Emia Aron Feldman:

– Oficina de Dança-Teatro – 5ª feira – 8h30 às 11h15

A oficina será um espaço para estimular e consolidar a prática da dança, a pesquisa de expressão e consciência corporal. Ademais, entrar em contato com as ferramentas de improvisação e composição a fim de trabalhar a criação a partir desse referencial, entre outras ferramentas. Explorar o movimento a partir da arquitetura e da espacialidade são outros estímulos laboratoriais de composição e improvisação a serem propostos na oficina. Introduzir uma prática de repertório dos participantes da oficina, a partir da dança contemporânea, principalmente floorwork, mas também adentrar na criação a partir de estímulos sensoriais, do texto e da cena. Os cursos para adultos da Emia Aron Feldman visam, sob conceito de iniciação artística, promover o contato com a arte, despertando a sensibilidade e trazendo o frescor do aprendizado pelo lúdico e pelo afeto.

– Oficinas de cerâmica – 5ª feira – 8h30 às 11h15 OU 14h às 16h45 OU Sábado – 9h às 12h

Nesta oficina serão apresentados, de modo introdutório, elementos da história da cerâmica artesanal durante os séculos, sua presença e relevância utilitária, artística e arquitetônica, enfatizando seu papel no arcabouço tradicional de grupos populacionais diversos, dando a conhecer as origens do uso da cerâmica e sua valoração, em distintas culturas, do ponto de vista utilitário e estético, conferindo especial destaque à cerâmica indígena brasileira.

– Oficina Tecituras: da Aquarela aos tecidos, bordados e afins – 6ª feira – 14h às 16h45

Essa oficina será dividida em dois momentos. Num primeiro momento (dois primeiros meses, o participante vai entrar em contato com algumas técnicas de aquarela, explorar as possibilidades de expressão artística nessa linguagem, discutir o processo de criação e seu próprio fazer à medida da apropriação da técnica, observando os resultados estéticos e seus sentires. Faz parte da experiência conhecer os materiais como pincéis, papéis e tintas e como utilizá-los em alguns temas como paisagem e natureza.

No segundo momento (dois últimos meses) serão exploradas serão exploradas algumas técnicas envolvendo materiais como linhas, tecidos, papel, tintas. Bordado, costura, croché, macramê, tecelagem, pintura em tecido terão espaço para pesquisa e experimentação na construção de objetos, confecção de figurinos, instalações, entre outras possibilidades de criação individual e coletiva. Espaço também para compartilhar e vivenciar memórias ancestrais ou apenas experimentar o fazer manual com material muito familiar para muitas pessoas, agora direcionado a uma finalidade estética e expressiva artisticamente.

– Curso EstampArte Brasileira (Aquarela e Estamparia) com Cristina Teles

20, 23, 27/8 e 3, 6/9 – 14h às 17h – (+18 anos)

A partir da aquarela e suas diversas possibilidades e materiais, será desenvolvida uma narrativa e um processo criativo sobre papel, tecidos variados e outros suportes. Cada participante desenvolverá projeto (individual e/ou coletivo) a partir de referências presentes: arte brasileira; cartografia afetiva (cotidiano, cidades, natureza, festas populares) e outros elementos presentes em nossa vida e cultura. Será elaborada a criação de um scketbook (diário de bordo), produção de peças decorativas e utilitárias como ecobags, panos, lenços, echarpes e estandartes. Esse curso foi contemplado pela Lei Rouanet e será realizado pelo Estudio Cristina Teles de Artes Visuais, com patrocínio da empresa Wilson Sons e apoio da Prefeitura de Santo André. Para participar: Inscrições presenciais na Emia.

– Artesanato: Macramê com Marcia Tuskenis – 4° feira das 9h às 11h (+14 anos)

14/08 a 30/10/2024.

O Macramê é uma forma de artesanato bem antiga, nela, fios são trançados e atados por nós. É uma forma de arte tridimensional que pode ser utilizado para decorar e personalizar um espaço físico. Na oficina serão desenvolvidas peças decorativas únicas, utilizando técnicas de nós. Ideal para iniciantes e entusiastas do artesanato. Para participar inscrições no link: https://bit.ly/TerritoriosdeCultura2024 ou presencialmente na Emia.

Serviço

25 a 31/7 – Inscrição on-line para a turmas de adultos da Emia Aron Feldman

https://acesse.santoandre.br/InscricoesAdultosEMIA

1º/8 às 11h – Sorteio das vagas dos cursos adultos na Emia Aron Feldman (caso haja mais inscritos que o número de vagas em cada curso)

1º/8 às 17h – divulgação das listas dos sorteados

2 e 3/8 – Matrícula presencial dos sorteados

8 a 10/8 – Início das aulas

1º/12 – Término das aulas

Mais informações:

Local: Emia Aron Feldman – Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique

Endereço: Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba

Contato: [email protected] / 4476-7437

Atendimento: Terça a sexta-feira: 8h30 às 12h e das 13h às 17h | Sábado: 9h às 12h