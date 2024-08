Santo André abre inscrições para curso sobre etapas do processo criativo

Estão abertas as inscrições para o curso Etapas do Processo (não apenas) Criativo, que discutirá dimensões estéticas e estratégicas da produção de portfólios, divulgação do trabalho, resolução de problemas de montagem, além, da própria criação de trabalhos, entre outros.

Paralelamente aos encontros coletivos cada participante terá um encontro individual com a orientadora onde questões mais específicas do processo de cada um poderão ser abordadas.

Os interessados devem ter 18 anos e podem se inscrever até quinta-feira (22). Os encontros acontecem de 26 de agosto até 12 de novembro de 2024, às segundas-feiras, das 18h30 às 21h30, na Casa do Olhar Luiz Sacilotto. São quatro módulos propostos, sendo eles: Produção/Construção; Prática/Processo; Imagem/Circulação e Projeto/Especulação.

A orientação ficará por conta de Marilia Furman, graduada em artes plásticas pela Universidade de São Paulo (USP); em fotografia pelo Centro Universitário Senac e licenciada pela Faculdade Mozarteum de São Paulo (Famosp) (2017). Como educadora, tem orientado o programa Etapas do processo (não apenas) criativo (na editora GLAC no primeiro semestre e na Casa do Olhar Luiz Sacilotto) e costuma conduzir oficinas de arte diversas. Já trabalhou na Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo como artista-orientadora no Programa Vocacional (2016) e educadora no Projeto Piá (2012).

As inscrições podem ser feitas no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2tZrihC1oHdCFo_zjqz8yCC9Y6SFI-4M_F9e58RLoSuIYAA/viewform até o dia 22 de agosto.

Serviço:

Etapas do Processo (não apenas) Criativo

Inscrições: até 22/8/24 (quinta-feira)

Período dos encontros: de 26/8/24 a 12/11/24 (segundas-feiras)

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Endereço: Rua Campos Sales, 414, Centro – Santo André

Horário: 18h30 às 21h30

Faixa etária: 18 anos