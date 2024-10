Santo André abre inscrições para 52º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Estão abertas as inscrições para um dos mais tradicionais eventos culturais de Santo André, o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, que em 2025 chega à sua 52ª edição. Poderão se inscrever, gratuitamente, artistas e/ou coletivos brasileiros e residentes no país. O regulamento completo e a ficha para as inscrições estão disponíveis na plataforma digital CulturAZ, no link https://bit.ly/52SALS

Criado em 1968 com o objetivo de reunir trabalhos contemporâneos das artes visuais, o Salão de Arte Contemporânea permite uma inscrição por artista ou coletivo e em uma categoria específica: pintura, desenho, net-art, ilustração, arte sonora, intervenção, instalação, site specific, gravura, escultura, objeto, performance, happening, videoarte e fotografia. Os trabalhos também poderão utilizar tecnologias digitais e analógicas, linguagens híbridas e suportes diversos.

Cada artista ou coletivo poderá inscrever no mínimo três e no máximo cinco obras nas seguintes categorias: pintura, desenho, net-art, ilustração, arte sonora, gravura, escultura, objeto, videoarte e fotografia. O artista e/ou coletivo poderá inscrever somente uma obra nas categorias: happening, intervenção, instalação, performance e site specific.

A seleção das obras será realizada em duas fases eliminatórias, sendo a primeira fase em meio digital e a segunda fase com o envio das obras. Apenas serão permitidas obras produzidas a partir de 2022, desde que não tenham participado do Salão em anos anteriores.

A abertura do 52º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto está prevista para acontecer em abril de 2025, no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André.

Histórico – Criado em 1968, em plena ditadura militar, o Salão abrigou desde então parte significativa dos movimentos brasileiros, como a abstração geométrica, o novo realismo, a pop arte e arte postal, a geração 80, a produção da gravura, da fotografia, da videoarte e do graffiti, a explosão dos coletivos artísticos, das performances e arte digital, as intervenções urbanas e a arte pública.

Desde a primeira edição, o Salão se constitui como um espaço democrático que reúne público, artistas, curadores, pesquisadores e gestores em torno da missão de promover e difundir a arte contemporânea, abrindo-se para a pluralidade de produção artística e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas, tornando-a acessível ao maior número de pessoas possível.

Dessa forma, o Salão vem constituindo um acervo que atualmente conta com aproximadamente mil obras, adquiridas por meio de prêmios conferidos aos artistas que participaram de suas edições. E em 2019 sua relevância foi honrada com o prêmio Destaque do Ano, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA).

A gestão do acervo está sob a responsabilidade da Casa do Olhar Luiz Sacilotto e tem obras dos artistas Antonio Henrique Amaral, Maria Auxiliadora, Sandra Cinto, Geraldo de Barros, Alex Vallauri, Hudnilson Jr., Thomaz Ianelli, Arnaldo Ferrari, Vânia Mignone, Lothar Charoux, Rogério Degaki, Sofia Borges, João Suzuki, Luiz Sacilotto, Sergio Romagnolo, Georgia Kyriakakis, Albano Afonso, Paul Setúbal, Cristina Suzuki, Rafael Campos Rocha, Ana Teixeira, Maria Bonomi, Hermelindo Fiaminghi, Wagner Malta Tavares e outros importantes artistas brasileiros.

Serviço:

Inscrições para o 52º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Até 23h59 de 13 de janeiro de 2025

Mais informações e regulamento: https://bit.ly/52SALS

Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone: (11) 4992-7730 / 4433-0605 ou pelo e-mail [email protected]