Samuel Oti valoriza começo invicto pelo Monte Azul

Remanescente da última temporada, Samuel Oti foi titular em todos os jogos do Monte Azul em 2025. O zagueiro nigeriano iniciou as três primeiras rodadas da Série A3 do Paulista e ajuda o time a seguir invicto no estadual.

“Feliz pela sequência de jogos e por conseguir ajudar o time. É sempre importante iniciar a temporada com bons resultados, com certeza fará diferença lá na frente”, disse o jovem atleta, de 22 anos, que atua no Brasil desde 2021.

A temporada de 2025 será especial para o Monte Azul. Campeão da Copa Paulista no ano passado, o clube vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. No momento, porém, o foco está na disputa do Paulistão, como destaca Samuel Oti.

“O grupo está focado na disputa do Campeonato Paulista, buscando evoluir a cada jogo. Seguimos trabalhando forte para alcançar os nossos objetivos”, finalizou o zagueiro.

Samuel Oti e o Monte Azul voltam a campo nesta quarta-feira (29). A equipe visita a Francana, em duelo marcado para às 19h30, pela quarta rodada da Série A3.