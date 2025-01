Após saída do Joinville, Andriw celebra chegada ao Monte Azul e define objetivo principal

Revelado pelo Bahia e recentemente no Joinville, Andriw vai para sua primeira experiência em São Paulo. O atacante de 23 anos foi confirmado como reforço do Monte Azul para a temporada. Oficialmente apresentado, ele nâo vê a hora da bola rolar.

O homem de frente já trabalha normalmente com os novos companheiros. Após ser campeão da Copa Paulista em 2024, o Monte Azul tem pela frente a A3 do Paulistão, também a Série D do Brasileirão e vem montando um elenco forte já no primeiro semestre. As primeiras impressões de Andriw foram a melhor possível.

“Eu já estava querendo vir jogar em São Paulo há algum tempo, já tinha surgido outras situações. É um grande centro do nosso futebol, não tem jeito, a visibilidade é bem grande. Muito feliz por todo o carinho aqui comigo, estou muito feliz em defender o Monte Azul, esse projeto muito interessante”, afirmou.

A caminhada do time paulista se inicia nesse fim de semana. No sábado, o duelo de estreia acontece fora de casa, diante do Itapirense. Andriw revela qual o objetivo principal do Monte Azul na competição. “Temos uma estreia já difícil, fora de casa. Primeiro jogo sempre tem aquele nervosismo, dos dois lados, é normal. Esperamos começar bem. O Monte Azul entra pensando no acesso, não tem jeito, ainda mais com o projeto que tem. Vamos fazer nosso melhor para iniciar bem na A3”, finalizou o atacante.