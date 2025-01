Defesa Civil realiza ação de alerta sobre temporais em São Paulo

A Defesa Civil estadual realizará uma ação de alerta e conscientização sobre os riscos gerados pelos temporais, a partir das 7h desta sexta-feira (17), no mezanino da Estação Pinheiros, na Linha 9-Esmeralda. A ação faz parte da campanha “SP Sempre Alerta”.

A estação foi escolhida pela grande concentração de passageiros e sua interligação com a Linha 4-Amarela do metrô. Agentes distribuirão folhetos com orientações sobre alagamentos, quedas de árvores, granizo e raios.

Haverá também plantão para esclarecer dúvidas dos passageiros.

SERVIÇO

SP Sempre Alerta

Data: 17 de janeiro, sexta-feira

Horário: 7h

Local: Estação Pinheiros das linhas 4-Amarela e 9-Esmeralda