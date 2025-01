Previsão de chuvas intensas e calor extremo no Brasil

As previsões meteorológicas indicam que as regiões de São Paulo e Minas Gerais estão prestes a enfrentar pancadas de chuva fortes e isoladas, características típicas do verão brasileiro. Ao mesmo tempo, o Centro-Oeste também deve observar grandes acumulados de precipitação nos próximos dias.

A intensa chuva que tem causado sérios problemas em diversos estados do Nordeste deve começar a ceder nesta quinta-feira, 16. Em contrapartida, a expectativa é de um aumento no volume de precipitações no Sudeste, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, onde temporais isolados são esperados.

De acordo com os especialistas em meteorologia, as pancadas de chuva também devem ser intensas nas regiões oeste da Bahia, bem como em partes do Ceará, Piauí e Maranhão.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, observa que o Centro-Oeste, abrangendo estados como Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, continuará a registrar chuvas fortes nos próximos dias. “As condições climáticas nessas áreas estão propensas a temporais intensos”, afirma Luengo.

No Sudeste, além de São Paulo e Minas Gerais, as chuvas devem aumentar de intensidade. O climatologista ressalta que o clima será tipicamente veranil, com calor durante o dia e chuvas concentradas entre a tarde e a noite.

No Sul do país, embora esteja enfrentando uma onda de calor, também há previsão de chuvas esparsas que poderão ser fortes em algumas áreas.

Os meteorologistas indicam que a diminuição das chuvas no Nordeste não deve aliviar a preocupação com os riscos climáticos no Centro-Sul do Brasil.

Segundo as previsões atuais, chuvas intensas ainda são esperadas em pelo menos 15 estados e no Distrito Federal. As chuvas começaram no final da semana passada e devem persistir até ao menos esta sexta-feira, 17 de fevereiro. Os estados mais afetados incluem:

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Sergipe

Bahia

Piauí

Maranhão

Ceará

Tocantins

Goiás

Parte de Minas Gerais

Parte do Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

São Paulo

Espírito Santo

Distrito Federal

Ainda que outras regiões possam receber chuvas, estas devem ocorrer de forma menos intensa e isolada.

As consequências das chuvas têm sido severas; em Minas Gerais, ao menos 26 vidas foram perdidas devido aos alagamentos e mais de 50 municípios se encontram em estado de emergência. No Sergipe, as chuvas registradas durante o último fim de semana superaram as expectativas mensais em apenas quatro dias — enquanto eram previstos 70 milímetros para janeiro, algumas cidades acumularam até 120 milímetros nesse curto período. Até o momento, três fatalidades foram registradas e uma ponte foi destruída.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) mantém alertas de alto risco para os estados do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

No Sul do Brasil, por sua vez, temperaturas extremas têm sido uma preocupação. As áreas a oeste do Rio Grande do Sul e sul do Mato Grosso do Sul podem registrar máximas acima dos 40°C até o final da semana. Essa onda de calor é impulsionada por um sistema atmosférico que afeta a Argentina e o Paraguai, resultando na formação de uma bolha de ar quente na região fronteiriça brasileira.

Apesar das previsões alarmantes para algumas regiões, especialistas afirmam que a onda de calor não deverá se expandir para outras partes do país.