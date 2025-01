Mais de 3 mil mineiros são forçados a deixar suas casas

Desde o início do período chuvoso em Minas Gerais, mais de 3 mil pessoas foram forçadas a deixar suas residências devido aos intensos temporais que afetam o estado desde setembro. A situação é crítica, com 63 municípios declarando estado de anormalidade, incluindo localidades em calamidade pública ou emergência, conforme o boletim da Defesa Civil estadual divulgado na última terça-feira (14).

As imagens aéreas capturadas por drones revelam a gravidade da situação em diversas cidades, notadamente em Ipatinga, onde os alagamentos se tornaram uma realidade alarmante. Desde o dia 27 de setembro, quando as chuvas começaram a intensificar, Minas Gerais contabiliza um total de 343 desabrigados — pessoas necessitando de abrigo público — e 3.210 desalojados, que embora tenham deixado suas casas, foram acolhidos por familiares ou amigos. Infelizmente, 26 vidas foram perdidas em decorrência dos temporais.

Ipatinga é o município mais afetado pela força das chuvas, com dez mortes registradas apenas no último domingo (12). Aproximadamente 130 pessoas estão desabrigadas e cerca de 400 foram desalojadas na cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as ações de recuperação estão sendo coordenadas em parceria com órgãos estaduais e secretarias competentes.

A tragédia também se fez sentir em Santana do Paraíso, onde uma morte foi confirmada e o município enfrenta uma situação de 57 desabrigados e 528 desalojados. Em Juramento, no Norte de Minas, uma tromba d’água provocou um aumento repentino do nível do rio em cinco metros, resultando em inundações que afetaram ruas, residências e estabelecimentos comerciais na madrugada desta terça-feira (14).

A previsão meteorológica indica que a partir desta quarta-feira (15), o volume de chuvas deverá diminuir em Minas Gerais. Contudo, a capital e a Região Metropolitana de Belo Horizonte continuarão enfrentando um clima instável ao longo da semana, com expectativa de chuvas moderadas a fortes.

Segue abaixo a lista das cidades que estão sob estado de anormalidade:

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Alfenas

Antônio Carlos

Areado

Argirita

Barão de Monte Alto

Brazópolis

Bugre

Caldas

Campo Florido

Campos Gerais

Capelinha

Carlos Chagas

Carmo da Mata

Claro dos Poções

Conceição do Pará

Conselheiro Pena

Coroaci

Coronel Fabriciano

Cuparaque

Curral de Dentro

Diogo de Vasconcelos

Dom Silvério

Espinosa

Ferros

Franciscópolis

Galiléia

Glaucilândia

Guaranésia

Guriricema

Itabirinha

Itambacuri

Laranjal

Leopoldina

Malacacheta

Mantena

Maripá de Minas

Mendes Pimentel

Mirabela

Nepomuceno

Novo Oriente de Minas

Ouro Verde de Minas

Pavão

Pedra Bonita

Pequeri

Presidente Olegário

Raul Soares

Recreio

Resplendor

Rio Preto

Rochedo de Minas

Salinas

Santo Antonio do Aventureiro

São Geraldo do Baixio

São João do Manteninha

São José da Safira

Sem-Peixe

Tapira

Tocantis

Uberaba

Virgolândia