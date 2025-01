Minas Gerais enfrenta calamidade pública e aumenta número de vítimas das chuvas

O estado de Minas Gerais atravessa um momento crítico, com três municípios oficialmente declarados em calamidade pública. Até o momento, 1.385 cidadãos foram deslocados de suas residências devido aos efeitos devastadores das chuvas, enquanto 198 necessitam de abrigo em instalações públicas.

As recentes tempestades resultaram na morte de 12 pessoas desde o final de setembro até janeiro, com a maioria dos óbitos ocorrendo no mês de dezembro. Os registros apontam que as cidades afetadas incluem Uberlândia (1), Ipanema (3), Maripá de Minas (1), Coronel Pacheco (1), Raul Soares (2), Nepomuceno (1), Capinópolis (1), Alterosa (1) e Carangola (1).

Conforme informações divulgadas pela Defesa Civil do estado nesta quinta-feira, 9, já são 43 os municípios em situação de emergência provocada pelas chuvas intensas. Entre eles, as localidades de Conceição do Pará, na Região Centro-Oeste, Coronel Fabriciano, no Leste, e Nepomuceno, no Sul, permanecem sob estado de calamidade pública.

Além das perdas humanas e materiais, a infraestrutura também foi severamente afetada. Recentemente, uma cratera se abriu em uma rua na Grande Belo Horizonte como resultado das chuvas torrenciais. Em Dom Silvério, na Zona da Mata, os moradores relatam prejuízos significativos devido à tempestade.

Em meio a essa crise, a população local enfrenta desafios imensos para lidar com a destruição causada pelas chuvas. A situação continua sendo monitorada pelas autoridades competentes, que buscam formas de auxiliar as comunidades atingidas.