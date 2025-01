Após as chuvas, cidade de 5 mil habitantes enfrenta cenário de destruição em Minas Gerais

A cidade de Dom Silvério, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, enfrentou severas consequências devido a uma tempestade que atingiu a região na última terça-feira (7). Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, o fenômeno meteorológico resultou na queda de nove pontes, sendo três delas na área urbana e seis na zona rural, além de provocar a interrupção no fornecimento de energia elétrica e inundar residências com lama.

Com uma população estimada em 5.228 habitantes, Dom Silvério viu muitos de seus moradores forçados a evacuar suas casas em meio ao caos da enxurrada. O prefeito Zé Bráulio, membro do partido União, esteve presente durante os resgates, utilizando cordas para ajudar aqueles que precisavam de assistência imediata.

Em declarações à imprensa na manhã seguinte ao incidente, Zé Bráulio enfatizou a urgência das ações necessárias para reestabelecer os serviços básicos e iniciar o processo de recuperação da cidade. “Estamos cientes da necessidade do atendimento emergencial e nos esforçando para atender a todos, recuperando as infraestruturas essenciais e restabelecendo o fornecimento de água e energia elétrica”, afirmou.

Na manhã do dia seguinte à tempestade, um mutirão de limpeza mobilizou cerca de 150 voluntários para auxiliar na remoção dos detritos e na limpeza das áreas afetadas. Com os esforços conjuntos da comunidade e da administração municipal, foi possível normalizar o abastecimento de água e a eletricidade até o final da manhã.

Atualmente, a prefeitura ainda está avaliando o impacto total da chuva, não havendo informações concretas sobre o número exato de desabrigados ou desalojados até o momento.

Além dos desafios enfrentados por Dom Silvério, Minas Gerais como um todo está lidando com uma crise significativa decorrente das chuvas intensas. De acordo com a Defesa Civil do estado, 41 municípios estão em situação de emergência devido aos efeitos das precipitações. Entre eles, cidades como Conceição do Pará, Coronel Fabriciano e Nepomuceno foram classificadas em estado de calamidade pública.

Desde o início do atual período chuvoso em setembro, 11 vidas foram perdidas em decorrência dos desastres naturais em diversas localidades do estado. As fatalidades ocorreram em municípios como Uberlândia e Ipanema. Até o momento, 1.268 pessoas foram registradas como desalojadas e outras 183 necessitam de abrigo público.

A situação continua sendo monitorada pelas autoridades locais enquanto esforços são realizados para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos afetados por essa tragédia climática.