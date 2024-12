SAMU de Diadema recebe três novas ambulâncias do governo federal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Diadema recebeu três novas ambulâncias do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (19/12). Os veículos, de Suporte Básico de Vida, são para renovação da frota de veículos de 2018, que passarão para reserva técnica.

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, destaca a importância do governo federal para o serviço. “O SAMU Diadema completou 20 anos em 2024 e já recebeu 41 ambulâncias do Ministério da Saúde no período. Esse investimento significa potencializar o trabalho do SAMU para garantir o atendimento com rapidez e excelência”, afirma.

Mauro Pedroso/PMD

O coordenador-geral do SAMU, Adalberto Silva Cerqueira, reforça que a chegada das viaturas demonstra a preocupação em manter o serviço. “A renovação da frota otimiza, melhora a qualidade e agiliza o atendimento para a população. Este ano também conquistamos a nossa requalificação, atendendo todos os requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde”.

SAMU

O SAMU possui 12 viaturas, sendo 10 de Suporte Básico de Vida (USB) e duas de Suporte Avançado (USA), além de ambulâncias para reserva técnica. São 181 socorristas no serviço. A Central de Atendimento 192 registrou, de janeiro a novembro de 2024, 40.367 chamadas, com 19.711 envios de USB e 3.094 de USA.

O SAMU realiza ainda transferências de pacientes de um hospital para outra unidade hospitalar e transporte sanitário ambulatorial, que transporta pacientes para realizar tratamentos como quimioterapia e hemodiálise. O acesso a esse serviço é feito após avaliação pela Unidade Básica de Saúde (UBS).

Serviço:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Telefone: 192