Saiba o que muda com a nova vacina Covid-19 monovalente

Diadema começou a receber a nova vacina contra Covid-19 monovalente XBB no final do mês de maio. Com a introdução do novo imunizante, o esquema vacinal passou por alteração. Para esclarecer como funciona a vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulga algumas informações sobre o tema em formato de perguntas e respostas.

O que é a nova vacina monovalente?

A vacina da fabricante Moderna protege contra a Covid-19 e é monovalente porque protege contra uma variante, a XBB 1.5.

Ela protege contra quais variantes da Covid-19?

Protege contra a variante XBB 1.5, que faz parte das variantes atualmente circulantes do SARS-CoV-2.

Quem pode se vacinar?

Neste momento, apenas pessoas do grupo prioritário, que é composto por crianças entre 6 meses a 4 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, pessoas a partir de 5 anos com comorbidades, pessoas em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade e trabalhadores do sistema de privação de liberdade, jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua.

A vacina para Covid-19 está disponível para criança com asma?

Sim, essa criança faz parte do grupo prioritário com indicação de dose anual da vacina Covid-19 monovalente-XBB.

A vacina tem alguma contra indicação?

Ela está contraindicada para indivíduos com histórico conhecido de reação alérgica grave a qualquer componente da vacina.

Tem indicação de adiamento nos seguintes casos:

– Com infecção pelo SARS-COV2, isto é, com Covid-19 confirmada por PCR, deve aguardar a recuperação, sendo o intervalo de pelo menos quatro semanas entre a infecção e a vacinação.

– Com infecções agudas: a vacinação deve ser adiada em indivíduos com doença febril aguda (temperatura acima de 38,5 °C).

– Outras precauções: a vacina deve ser administrada com cautela em indivíduos com distúrbios hemorrágicos ou outras condições que aumentam o risco de sangramento (terapia anticoagulante, trombocitopenia e hemofilia).

– Não administrar simultaneamente com a vacina da Dengue, aguardar um intervalo de 30 dias.

Quem define o grupo prioritário?

O Ministério da Saúde elaborou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, que estabelece uma ordem de vacinação para os grupos prioritários. Segundo a situação epidemiológica da Covid-19, os dois extremos de idade, ou seja, os menores de 1 ano e os maiores de 60 anos, incluídos os portadores de comorbidades, são populações consideradas mais vulneráveis às complicações e óbitos atribuíveis ao SARS-Cov-2. Sendo assim, é estratégico vacinar esses grupos contra a Covid-19 prioritariamente.

Por que a vacina não está disponível para toda a população, assim como as outras vacinas contra Covid-19?

A seleção das populações com prioridade na imunização foi baseada em princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e feita em acordo com entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Nesse momento, a vacina está disponível para crianças de 6 meses a 4 anos de idade (calendário vacinal) e para os grupos prioritários (pessoas com 5 anos de idade ou mais) com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença.

Se não estou no grupo prioritário, posso tomar a vacina?

Não.

De quanto em quanto tempo será preciso se vacinar?

É importante considerar o grupo ao qual a pessoa faz parte. Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e imunocomprometidos têm indicação de 02 doses da vacina Covid-19 monovalente-XBB com intervalo de seis meses entre elas; para os demais do público prioritário, o intervalo é anual.

Preciso ter tomado outras doses da vacina contra Covid-19?

A recomendação de uso da vacina Covid-19 Monovalente (XBB), fabricante Moderna, nos grupos prioritários não está condicionada à existência de esquemas prévios de vacinação contra a Covid-19 cepas originais. Qualquer pessoa do grupo prioritário está apta a receber a vacina Covid-19 Monovalente (XBB), independente de ter tomado uma ou cinco doses prévias.

Se eu estou com a vacina atrasada, posso tomar a vacina monovalente-XBB?

É necessário avaliar a idade, histórico vacinal e se está recomendada a vacinação (crianças de 6 meses a 4 anos e grupos prioritários) neste momento. Caso não faça parte desse grupo, você não tem indicação de receber essa vacinação.

Quando vai começar a vacinação contra Covid-19 monovalente?

A vacinação já está disponível.

Onde a vacina está disponível?

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), por livre demanda, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Quais documentos preciso levar?

É preciso levar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados de um dos pais ou responsáveis com mais de 18 anos de idade.