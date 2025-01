Sabesp ‘caça’ ligações irregulares usando fumaça e corante 

Usando fumaça e corantes, os técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) já percorrem as ruas de Itanhaém e Guarujá, na Baixada Santista, fazendo testes e inspeções nas redes de esgoto para identificar conexões irregulares de despejo de água pluvial nos sistemas operados pela empresa.

Como o litoral de São Paulo tem baixa cobertura de rede de drenagem, a ocorrência de conexões irregulares é alta. Em época de chuvas fortes, entra água pluvial em excesso na rede de esgoto e pode provocar vazamentos nas ruas.

Na manhã desta terça-feira, os trabalhos começaram no bairro Jardim Regina, em Itanhaém. Apenas em um quarteirão, pelo menos sete pontos foram identificados. “O trabalho é dinâmico porque as casas são vendidas e reformadas com frequência. Uma residência que estava plenamente regular na vistoria passada, por exemplo, há dois anos, pode ter feito um banheiro, construído uma churrasqueira, e a ligação pode estar irregular”, afirma Andrenandes Gonçalves, gerente do departamento de manutenção de serviços operacionais da Baixada Santista.

A Sabesp conta com equipes de prontidão para orientar os reparos e busca atuar em parceria com as prefeituras para contribuir na busca por uma solução. “É bastante comum encontrarmos ligações irregulares até mesmo nas vias públicas e bocas de lobo”, aponta o gerente de manutenção. Cabe aos moradores estarem atentos e executarem os serviços necessários apontados pela Sabesp.

O teste de fumaça consiste na liberação de uma fumaça inofensiva à saúde, insuflada por poços de visita, conhecidos como bueiros. A fumaça poderá aparecer em pontos como ralos, calhas, tanques e caixas de inspeção, e pode apontar possíveis problemas nas instalações, como a ligação indevida do sistema de águas pluviais do imóvel na rede de esgoto.

“Com a fumaça dentro das redes da Sabesp, identificamos as ligações de água de chuva dos imóveis com as redes da Companhia e conseguimos mapear e visualmente identificar uma possível ligação irregular”, explica Andrenandes Gonçalves, gerente do departamento de manutenção de serviços operacionais da Baixada Santista que acompanhou a operação. “A rede de esgoto não é projetada para admitir água de chuva, é projetada para encaminhar apenas esgoto doméstico. Ao misturar água de chuva com a rede da Sabesp, em períodos de alta carga de água, como as chuvas de verão, há sobrecarga na rede de coleta de esgoto, causando prejuízos diversos, como extravasamento, retorno dessa água para dentro do imóvel e compromete a operação das redes e estações elevatórias.”

Além do teste de fumaça, os técnicos aplicam um corante inofensivo à saúde, que complementa o diagnóstico e ajuda a identificar possíveis falhas nas tubulações de esgoto dentro das residências. O corante é despejado diretamente no vaso sanitário, pias e caixas de inspeção, possibilitando o rastreamento da água colorida pelas redes de esgoto. Esse tipo de teste não oferece nenhum tipo de risco à saúde dos moradores.

Os testes são conduzidos por técnicos especializados da Sabesp, que realizarão vistorias em garagens, quintais e ao longo das ruas, procurando sinais de fumaça. Caso os moradores percebam a presença de fumaça em suas residências, devem avisar um dos técnicos que estarão acompanhando a ação.

É importante destacar que o teste é gratuito e não há qualquer cobrança de taxas. Caso vazamentos sejam identificados, a Sabesp irá elaborar um relatório e orientar a população sobre os reparos necessários, além de formalizar a situação junto à Prefeitura. E a colaboração da população é essencial para garantir que o lixo seja descartado regularmente, para impedir entupimentos na tubulação e que o sistema de saneamento básico funcione corretamente, garantindo qualidade de vida.

Esclarecimentos sobre os testes:

Os testes duram até quando?

Os testes acontecerão entre os dias 14 e 24 de janeiro. Caso ocorram chuvas, o cronograma poderá ser prorrogado.

Quantas e quais são as localidades de cada cidade que receberão os testes?

Em Itanhaém, o teste de fumaça será realizado no Jardim Regina. No Guarujá, o teste de corante será feito no bairro da Enseada.

A fumaça é segura?

Sim, a fumaça utilizada no teste é inofensiva à saúde de pessoas e animais.

Posso usar o banheiro ou lavar roupas durante o teste?

Sim, o uso do banheiro e as atividades diárias, como lavar roupas e louças, não serão interrompidas pelo teste de fumaça.

O corante pode manchar roupas?

O corante é seguro e não mancha a roupa.

O teste pode interromper o funcionamento do esgoto?

Não. O sistema de esgoto continuará funcionando normalmente, sem qualquer interferência.

O que fazer se a fumaça aparecer em minha casa?

Se a fumaça aparecer dentro de sua residência, abra as janelas e avise um técnico da Sabesp.

Qual o número de técnicos envolvidos?

Estarão envolvidos na ação de 4 a 5 profissionais por trecho. Cada teste pode ocupar uma quadra ou abranger de duas a três ruas.

Os testes são concomitantes? Onde tem fumaça tem corante ou é um em cada lugar?

Os dois testes são realizados de forma distinta. No dia 14, será feito o teste de fumaça em Itanhaém, que é mais rápido. Já o teste de corante será realizado no bairro Enseada, no Guarujá, de maneira mais detalhada, acessando as casas dos clientes, e por equipes diferentes.

Como é feito o teste de fumaça?

Um insuflador é colocado no poço de visita da Sabesp, injetando fumaça atóxica na rede coletora de esgoto para identificar irregularidades. O correto é que a fumaça saia pela caixa de inspeção das residências. Caso seja vista saindo de calhas ou ralos de quintais, isso indica que o imóvel tem a tubulação de água de chuva conectada à rede de esgoto, o que pode sobrecarregar o sistema. A fumaça é completamente inofensiva, não causa alergias e é segura para pessoas e animais. Cada teste de fumaça é realizado a cada 150 a 200 metros e tem duração média de 5 a 10 minutos.

Como é feito o teste de corante?

O teste de corante é mais demorado, pois exige o acesso dos técnicos da Sabesp à residência do cliente. Durante o processo, o técnico entra no local e despeja o corante diretamente no vaso sanitário, pias e caixas de inspeção, possibilitando o rastreamento da água colorida pelas redes de esgoto. Em média, cada teste dura de 15 a 20 minutos. São utilizadas diversas cores de corantes para identificar cada residência e ponto de vistoria, permitindo um controle mais preciso das verificações.

É possível identificar imediatamente as irregularidades? O que fazer caso sejam identificadas?

Sim, os técnicos da Sabesp conseguem identificar as irregularidades no momento do teste. Caso conexões irregulares sejam identificadas tanto nos imóveis quanto nas vias públicas, a Companhia orienta tanto moradores quanto os órgãos administrativos a melhor forma de realizar os reparos.