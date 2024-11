Rua da Gente – Circuito Entre Parques une diversão e conexão com as abelhas

Domingo, 01 de dezembro, é hora de participar de mais uma edição do Rua da Gente – Circuito Entre Parques. Neste domingo, a atividade conta com o incremento da atividade Tem Abelha no Meu Jardim, no Parque Pousada dos Jesuítas, a última do ano. Das 8h às 16h, um trecho de quase um quilômetro da Avenida Antônio Piranga será fechado para os veículos e liberado para os pedestres circularem entre os parques do Paço e Pousada dos Jesuítas.

Das 08h às 13h, todos poderão prestigiar a edição mensal do projeto Tem Abelha no Meu Jardim, com degustação de meis produzidos por diferentes tipos de abelhas nativas sem ferrão.

Os participantes são convidados a participar do café da manhã colaborativo tradicionalmente realizado nos dias em que são realizados o Tem Abelha no Meu Jardim. Para isso, a organização solicita aos interessados que participem levando um prato doce ou salgado. Outra dica importante é que as pessoas levem sua própria caneca e garrafa com água.

Das 9h às 16h, na altura do número 110, a Secretaria de Esporte e Lazer irá realizar o empréstimo de triciclos para que os presentes possam realizar passeios sozinhos ou em família.

O traçado linear da Rua da Gente – Circuito entre Parques vai até depois do Parque do Paço, avançando sob o Viaduto da Rodovia dos Imigrantes, próximo da alça de acesso à capital, com uma calçada nova e larga. Nesse ponto, também foram construídas três estações em aço inox para exercícios físicos e alongamentos.

Priorizando a segurança do pedestre, além do desvio do fluxo de veículos devidamente orientado, o alinhamento do trajeto ao lado do corredor de trólebus ganhou grades de proteção.

Também há um grande bolsão de estacionamento de veículos na pista da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, ao lado do piscinão. O acesso ao estacionamento fica sob o Viaduto 8 de Dezembro (Rodovia dos Imigrantes) e será sinalizado.

Serviço

“Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques”

Aos domingos e feriados, das 8h às 16h.

– Trecho entre o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço é para uso exclusivo de pedestres

– Bolsão de estacionamento fica sob a Rodovia dos Imigrantes, ao lado do piscinão.