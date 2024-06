‘Rua da Gente – Circuito entre Parques’ terá Caminhada pela Inclusão dos Autistas em Diadema

Domingo é ótimo para esticar as pernas depois de uma semana cansativa, porém já pensou em passar um dia com a família e com os amigos, com direito a participar da 2ª Caminhada pela Inclusão dos Autistas? Essa é a proposta de mais uma edição do ‘Rua da Gente – Circuito Entre Parques’, que acontecerá no dia 23 de junho. Das 8h às 16h, um trecho de quase um quilômetro da Avenida Antônio Ipiranga será fechado para os veículos e liberados para os pedestres circularem entre os parques do Paço e dos Jesuítas.

No Parque dos Jesuítas, em parceria com as Mães de Autistas de Diadema (MAD), será realizada a 2ª Caminhada pela Inclusão dos Autistas, com a intenção de promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade.

A partir das 9h, o público terá à disposição camas elásticas, tapete lego,brinquedão inflável, biblioteca itinerante com contação de histórias, pipoca e algodão doces gratuitos. Às 11h, haverá a apresentação circense da banda Tok Batoque, com repertório musical infantil. A caminhada encerrará as atividades e terá a entrega de medalhas aos participantes.

Os serviços sociais ILIS, Amigas Solidárias, clínicas Labella, Semear, Núcleo ABA e Speranza, APAE, Tranças e MAD, orientações sobre cartão TEA e serviços assistenciais e Programa Emprega Diadema estarão disponíveis durante a atividade. As vans do SOU Diadema (atendimento cartão SOU) e da Saúde também vão prestar auxílios e informaçõesà população.

Também no Parque dos Jesuítas, das 9h às 14h, uma equipe do Banco de Alimentos de Diadema vai realizar a ação “Alimentos Industrializados X Aproveitamento Integral dos Alimentos”, um trabalho de conscientização sobre a alimentação saudável, em que técnicos do programa comparam, orientam e informam sobre o consumo consciente. Além disso, haverá dicas de preparação de pratos aproveitando os talos, as cascas e as folhas.

Nos dois parques, as barracas dos empreendedores do programa da Economia Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedet), estarão vendendo alimentos como cachorros-quentes, coco, gelinho, tapiocas, bolo de pote, açaí e objetos artesanais.

Na altura do número 700 da Avenida Antônio Piranga, o projeto Lazer na Cidade irá oferecer, das 9h às 14h, muita diversão com jogos de mesa e pula-pula. Mais à frente, próximo ao número 1.106, rampas, obstáculos, empréstimo de skates e outros veículos sobre rodas estarão disponíveis para passeios em família nesse mesmo horário.

O traçado linear da Rua da Gente – Circuito entre Parques vai até depois do Parque do Paço, avançando sob o Viaduto da Rodovia dos Imigrantes, próximo da alça de acesso à capital com uma calçada nova e larga. Nesse ponto também foram construídas três estações em aço inox para exercícios físicos e alongamentos.

Priorizando a segurança do pedestre, além do desvio do fluxo de veículos devidamente orientado, o alinhamento do trajeto ao lado do corredor de trólebus ganhou grades de proteção. Também há um grande bolsão de estacionamento de veículos na pista da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, ao lado do piscinão. O acesso ao estacionamento fica sob o Viaduto 8 de Dezembro (Rodovia dos Imigrantes) e será sinalizado.

Serviço

“Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques”

Aos domingos e feriados, das 8h às 16h.

– Trecho entre o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço é para uso exclusivo de pedestres

– Bolsão de estacionamento fica sob Rodovia dos Imigrantes, ao lado do piscinão.