Romeu Tuma rebate Augusto Melo: ‘Só tenho a lamentar a postura dele’

No Parque São Jorge, o processo de impeachment contra Augusto Melo, presidente do Corinthians, continua gerando divisões e ameaças. Realizada em 20 de janeiro, a votação inicial contou com a presença de cerca de 300 conselheiros e foi suspensa após intensos debates.

O presidente do Conselho, Romeu Tuma Jr., lamentou as declarações de Augusto Melo ao final da reunião, considerando-as emocionais e inesperadas. “Tudo será registrado em ata. Lamento a postura dele, mas garantimos seus direitos durante o processo”, afirmou Tuma Jr., que também revelou estar sob ameaças constantes, afetando até sua família.

Acusações de parcialidade e clima de instabilidade

Augusto Melo acusou Romeu Tuma Jr. de agir de forma parcial e cercear sua defesa. Em tom confrontativo, chamou Tuma de “ditador” e criticou sua liderança. “O Corinthians chegou a essa situação por conta da liderança dele. É hora de mudanças”, afirmou o presidente.

O desfecho do impeachment agora depende de uma nova reunião e da análise da Comissão de Ética, em meio a um cenário de incertezas e conflitos internos.