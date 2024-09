Rodada de pega-fita alegra criançada no Festival Estudantil do Futuro

Uma das atividades mais aguardadas do Festival Estudantil do Futuro, o pega-fita, brincadeira que envolve os estudantes do Ensino Fundamental I e Educação Infantil, divertiu a criançada, no Ginásio Ozíris Grecco.

Gargalhadas, gritos, corrida, enfim, todos os elementos que mostram que as crianças estavam se divertindo foram ouvidos por quem compareceu a mais uma rodada do evento esportivo-cultural.

O jogo consiste em prender uma fita colorida na roupa dos pequenos jogadores e um time tem que pegar o tecido de todos os adversários. A equipe que permanecer com integrantes ainda com as fitas é o vencedor, enquanto o time que perdeu mais faixas é o perdedor.

Por envolver os estudantes mais novos da rede municipal, o jogo tem mais valor pedagógico do que esportivo. O fato de resultar em um ganhador ou perdedor serve para que os pequenos alunos e alunas convivam e resolvam suas frustrações e entendam que o jogo vai além da vitória ou da derrota.

Na rodada, pela Categoria A, a equipe da EM (Escola Municipal) Com. Abdalla Chiedde venceu o time da EM João Midolla. A turma da EM Prof. Sebastião Vayego de Carvalho saiu vitoriosa do embate com a EM Prof. Antonio Lacerda Bacellar e, na última disputa do dia, a equipe da EM Lavínia de Figueiredo Arnoni bateu o time do Vayego, única disputa pela categoria C.