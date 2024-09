Rodada de Negócios do CIESP Diadema atrai centenas de empresas

Contando com grandes montadoras e dezenas de indústrias da região, a Rodada de Negócios, coordenado pelo CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Regional Diadema, realizada nesta terça-feira (10), bateu recorde, sendo a maior já registrada. Foram mais de 200 empresas cadastradas para o evento, onde foi possível realizar mais de 1900 negociações e com isso encaminhar o fechamento de parcerias.

O Encontro contou com a presença do presidente em exercício do CIESP, Francesconi Júnior, que falou sobre o tamanho desta Rodada de Negócios. “É um evento muito bom, porque se conseguiu muitas âncoras. São indústrias grandes aqui do ABC, e isso atrai outros fornecedores. Esse é o papel do CIESP. Gerar negócios entre os associados e entre as indústrias”, comentou Francesconi, afirmando que a economia está crescendo no País. “A economia está crescendo sim para as indústrias. Semana passada estive na GM, em São Caetano. Foram investidos R$ 5,5 bilhões em novos equipamentos e novos lançamentos de carros. Um dia antes, estava em Guarulhos na Hitachi Energy. R$ 1,2 bilhão de investimento. O estado de São Paulo está conseguindo trazer novos investimentos”, afirmando que esses investimentos geram empregos.

Divulgação

Segundo o diretor titular do CIESP Diadema, Anuar Dequech Jr, esta Rodada de Negócios surpreendeu positivamente. “Para nós é a coroação de um trabalho bem feito. Todos se empenharam e mostraram resultados. São mais de 1900 reuniões agendadas. Isso faz com que a gente fique muito contente e coroa todo o trabalho que a gente faz, que é realmente colocar em contato o industrial com o industrial”, comentou o diretor, ressaltando a importância da participação do associado. “Se a empresa não participa, ela não consegue ver o benefício que o CIESP pode dar. Participando, ela tem todas as oportunidades. Inclusive uma ramificação de informações que trazemos da sede para a regional. Esse é o nosso desafio. Fazer com que os nossos associados sempre estejam olhando para a gente e participem dos nossos eventos”, completou.

Já para Clarice Ferreira, Relações Institucionais da Volkswagen, que foi uma das empresas âncoras, a oportunidade de encontrar novos fornecedores e fazer parceria é única e boa para ambas às partes. “Com certeza. É bom para a gente, por ter a oportunidade de conhecer outros fornecedores e muitas vezes questionar ou ter um senso crítico com relação aqueles que já fornecem para a empresa. E a oportunidade dos fornecedores de se apresentarem para a Volkswagen, uma vez que hoje quase tudo é virtual. Então, ter essa oportunidade de estar presencialmente e poder falar um pouco mais, do que simplesmente ter uma página na internet, com certeza todo mundo ganha”, disse Clarice, apontando que é difícil encontrar bons fornecedores. “Apesar do nosso negócio ser global, nós temos características específicas que tem a ver com o fazer o trabalho no Brasil. Então precisa conhecer um fornecedor que entenda a nossa realidade e conseguir interpretar a nossa necessidade e gerar o produto que a gente precisa” concluiu.