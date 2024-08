Robson Miguel se apresenta no Mirante São José em setembro

Robson Miguel fará uma apresentação no dia 14 de setembro, no Mirante São José, em Ribeirão Pires. Com um repertório que vai do clássico ao contemporâneo, Miguel promete encantar o público com sua maestria e versatilidade. O evento, que acontece no coração de Ribeirão Pires, reunirá amantes da música em uma noite dedicada ao violão, instrumento no qual Robson Miguel se destaca internacionalmente.

Seus estilos musicais abrangem desde os grandes clássicos, como obras de Bach, Chopin, Beethoven e Tárrega, até compositores contemporâneos como Villa Lobos, Tom Jobim e bandas como Beatles, Yes e Iron Maiden. Sua versatilidade também se estende à música popular brasileira (MPB) e ao jazz, gêneros que ele interpreta com maestria.

Ao longo de sua carreira, Robson Miguel criou um estilo próprio, o que o fez conquistar respeito e admiração em mais de cem países. Suas 136 composições para violão solo, duos, grupos, big-band e orquestras sinfônicas são reconhecidas pela crítica internacional, consolidando sua posição como um dos principais violonistas e maestros contemporâneos.

Com 22 vídeo-aulas, 27 CDs e 19 DVDs lançados, muitos dos quais figuram entre os mais vendidos, Robson Miguel tem sua biografia registrada em diversos livros e dicionários de música. Sua importância no cenário musical global foi confirmada ao se tornar o primeiro violonista brasileiro a ser destacado no ranking mundial violonístico, recebendo o maior título internacional pelo Círculo Violonístico Europeu de Madrid, na Espanha, berço do violão.

O show no Mirante São José será uma oportunidade única para o público de Ribeirão Pires vivenciar a genialidade de Robson Miguel, um artista que transcende fronteiras com sua arte. A apresentação promete ser uma celebração da música em suas mais diversas formas, evidenciando o talento e a paixão de um dos maiores nomes do violão mundial.