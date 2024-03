Rio Grande da Serra realiza o 2ª Concurso Rei e Rainha da Melhor Idade

Como parte das celebrações dos 60 anos de Rio Grande da Serra, vem aí, o 2º Concurso Rei e Rainha da Melhor Idade.

Veja como se inscrever:

Inscrições abertas a partir do dia 11/03 das 9h às 15h no Fundo Social de Solidariedade. (Rua do Progresso, 700)

Requisitos: 60 anos ou mais, ser morador de Rio Grande da Serra

Documentação necessária: Documento com foto, comprovante de residência e telefone de contato