Rio Grande da Serra inicia Vacinação Covid-19

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a partir de 04 de junho, a Vacinação contra Covid-19 com o imunizante produzido pelo laboratório Moderna em todas as Unidades Básicas de Saúde.

Grupos Prioritários:

Vacina indicada para indivíduos com 6 meses de idade ou mais, exclusivamente para os seguintes grupos prioritários:

-Crianças com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

-Indivíduos com 60 anos de idade ou mais.

-Grupos prioritários, com comprovação, sendo: pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Esta vacinação será considerada como “rotina”, razão pela qual, as vacinas anteriormente disponibilizadas, e originalmente utilizadas na rede pública municipal de saúde, como CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca, não mais serão utilizadas para a imunização contra a Covid-19 a partir do dia 04 de junho de 2024, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Em caso de dúvidas, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, ou o Departamento de Vigilância Epidemiológica, localizado na Rua Prefeito Cido Franco, nº 500, 1º andar, Vila Arnoud – RGS