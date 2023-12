Rio Grande da Serra é considerada a cidade mais segura da Grande São Paulo

Rio Grande da Serra lidera a lista das cidades mais seguras da Região Metropolitana de São Paulo, de acordo com o levantamento de Índice de Exposição a Crimes Violentos realizado pelo Instituto Sou da Paz no ano de 2022.

O Índice de Exposição aos Crimes Violentos é produzido a partir de dados públicos oficiais de segurança pública no estado de São Paulo, e a cidade de Rio Grande da Serra aparece com 5,26, o menor índice IECV Geral das 32 cidades da região metropolitana.

Para a prefeita Penha Fumagalli, o resultado é fruto dos investimentos feitos na área de segurança. “O resultado nos orgulha muito, pois temos feito grandes investimentos na segurança pública de Rio Grande da Serra com novas viaturas, armamentos e treinamento para nossa Guarda Civil, que tem feito um excelente trabalho na cidade. Agradeço também o empenho das Polícias Civil e Militar que têm sido parceiras no combate ao crime em nossa cidade”, falou a prefeita.

Vale lembrar que foram criadas especializadas da Guarda Civil Municipal de Rio Grande da Serra durante o período analisado pelo Instituto: como a Guardiã Maria da Penha, fundamental no combate à Violência Contra a Mulher, a ROMU e ROMO, responsáveis por Rondas Ostensivas no Município, a chegada de mais armas para a corporação, além dos 10 novos Guardas Civis Municipais, fortalecendo a GCM da cidade.

De acordo com o Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, Charles Fumagalli, o trabalho conjunto entre a GCM, Polícia Militar e Polícia Civil foi crucial para esse êxito. “Estamos muito felizes com o resultado da pesquisa realizada pelo instituto, gostaria de dizer que trabalhamos muito para que a nossa Rio Grande da Serra seja a cidade mais segura da Grande São Paulo, e contamos com o belo trabalho da nossa GCM, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, resultando em várias operações bem-sucedidas, desde apreensões de entorpecentes até o combate ao crime organizado. Em nome da Prefeita e da Secretaria de Segurança Urbana quero agradecer o empenho da GCM da nossa cidade e dos municípios parceiros que tornara possível essa conquista para o povo de Rio Grande da Serra”.