Rio de Janeiro Emite Alerta de Temporal em Celulares pela Primeira Vez

Na quarta-feira, dia 28, o município do Rio de Janeiro lançou um alerta inédito por meio de notificações em celulares, informando a população sobre a possibilidade de tempestades. O aviso foi emitido às 17h56, destacando a gravidade da situação climática.

O comunicado da Defesa Civil municipal indicou que a cidade se encontra em estágio 2 de um total de cinco, e alertou: “Cidade do Rio permanece em estágio 2. Pancadas de chuva até o fim da noite de hoje (29/01). Evitem áreas alagadas. Emergência: ligue 199″.

Este tipo de notificação é semelhante ao sistema utilizado pela Defesa Civil de São Paulo, que também emitiu um alerta na sexta-feira, dia 24.

A nova medida surpreendeu muitos moradores, tanto aqueles que estavam em suas residências quanto os que circulavam pelas ruas. Há relatos de que algumas pessoas chegaram a gritar de susto em um shopping localizado na zona sul da cidade ao receberem a notificação.

De acordo com informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, as chuvas têm se intensificado especialmente nos bairros das zonas norte e oeste, o que levou à elevação do nível de alerta para a população.