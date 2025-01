Defesa Civil inicia campanha de alerta em SP contra tempestades e alagamentos

Com a previsão de tempestades para a capital paulista e região metropolitana nos próximos dias, a Defesa Civil do estado deu início, às 7h desta sexta-feira (17), a uma operação de alerta na Estação Pinheiros da Linha 4 – Amarela. O objetivo é conscientizar os cidadãos sobre os riscos associados aos temporais.

Os agentes estão posicionados na interligação entre a Linha 4 – Amarela e a Linha 9 – Esmeralda, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente. Durante a ação, são distribuídos folhetos com informações e orientações sobre como se proteger de alagamentos, quedas de árvores, granizo e raios.

Além da distribuição de material informativo, a Defesa Civil também está realizando um plantão para responder às dúvidas dos usuários do transporte público. Em trens das linhas 1 – Azul, 2 – Verde e 3 – Vermelha do Metrô, assim como nas linhas 4 – Amarela e 5 – Lilás da ViaQuatro, será exibido um vídeo educativo alertando sobre as precauções necessárias durante as tempestades.

A capitã PM Lidiara Lennarduzzi, diretora da Divisão de Preparação da Defesa Civil, comentou: “Estamos promovendo uma grande campanha de conscientização sobre os perigos que as chuvas representam nas estações do sistema de transporte metropolitano. Hoje, estamos na estação Pinheiros, mas nosso trabalho se estenderá para outras estações ao longo do verão. É fundamental orientar a população sobre os riscos das chuvas. A prevenção é nossa prioridade máxima.”