Previsão do tempo: Instabilidade e possibilidade de chuvas em São Paulo

O início da manhã em São Paulo apresenta um céu encoberto, com chances de chuvas leves e garoas. Ao longo da tarde, as condições climáticas tendem a se agravar, aumentando o risco de alagamentos e elevação dos níveis de rios e córregos na capital e na Região Metropolitana.

Dados das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) indicam que a temperatura média atual é de 20°C, enquanto a máxima esperada para hoje (17) não deve ultrapassar os 26°C.

Quanto à previsão para os próximos dias, espera-se que a instabilidade atmosférica persista, mantendo um cenário chuvoso com breves períodos de melhora. Após um início de janeiro marcado por déficit pluviométrico na cidade, há expectativas de recuperação do volume de chuvas até o final do mês.

No sábado (18), a previsão indica continuidade das características climáticas anteriores, com sensação de abafamento durante a madrugada e temperaturas ao redor dos 21°C. Esperam-se chuviscos isolados ao longo do dia, com uma temperatura máxima prevista de 27°C e umidade relativa do ar mínima em torno de 60%. Durante a primeira metade da tarde, poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva com intensidade moderada e curta duração. À noite, o tempo deve variar entre nuvens e chuviscos intermitentes.