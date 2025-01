São Paulo em Alerta: Chuva Intensa Provoca Alagamentos e Falta de Energia

Na tarde desta quinta-feira, 16 de janeiro, a cidade de São Paulo enfrentou um quadro crítico devido a fortes chuvas que causaram alagamentos e interrupções no fornecimento de energia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura colocou a capital em estado de atenção entre 17h04 e 19h07, posteriormente emitindo um novo alerta às 20h05.

De acordo com informações do CGE, a previsão é de que novas pancadas de chuva continuem a atingir não apenas a capital, mas também áreas dos municípios vizinhos. As chuvas se intensificaram no final da tarde, atingindo especialmente a zona norte da cidade, onde subprefeituras como Casa Verde, Freguesia do Ó e Santana foram as mais afetadas.

As instabilidades climáticas identificadas pelo CGE têm potencial para provocar alagamentos, além de rajadas de vento e transbordamentos em diversas regiões, incluindo as zonas oeste e sul. Embora a previsão meteorológica já indicasse possibilidade de precipitação desde o início da tarde, as chuvas ocorreram com atraso devido à dinâmica dos ventos nas camadas médias e altas da atmosfera.

Durante o dia, a temperatura máxima registrada na capital paulista foi de 28,7°C, com níveis mínimos de umidade do ar em torno de 52%. Às 13h30, áreas de instabilidade começaram a se formar nas cidades vizinhas de Itapevi, Araçariguama e Cajamar, movimentando-se na direção norte/sul e avançando para o litoral sul com intensidade moderada a forte.

Até o momento, o mês acumulou um total de 40,6 mm de chuva na capital, representando apenas 15,8% da média esperada para janeiro, que é de 257,3 mm. As previsões indicam que as chuvas persistirão ao longo da noite e devem continuar a impactar a sexta-feira (17), principalmente entre o período da tarde e noite.

Relatos apontam que às 19h30 havia sete pontos críticos de alagamento que tornaram algumas vias intransitáveis. Os locais afetados incluíam a rua Antonio Munhoz Bonilha na Freguesia do Ó; o elevado João Goulart nas proximidades da avenida Pacaembu; além da avenida Guarapiranga em M’Boi Mirim e quatro pontos em Santo Amaro.

Antes mesmo das chuvas começarem a afetar a cidade, às 17h, a Enel reportou que aproximadamente 34.899 imóveis estavam sem energia elétrica em sua área de concessão, abrangendo 24 municípios. Na capital paulista, esse número era de 19.510 clientes sem eletricidade, cifra que aumentou para 62.806 até às 20h.

O Corpo de Bombeiros recebeu ao menos 15 chamadas relacionadas a quedas de árvores e duas referentes a enchentes até as 18h30. Embora os aeroportos tenham mantido suas operações normais sem necessidade de fechamento, houve ajustes operacionais por parte das companhias aéreas que resultaram no redirecionamento de três voos do aeroporto de Congonhas para outras localidades e no cancelamento de duas partidas.