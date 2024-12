Governo de SP avança na expansão da Linha 4-Amarela com nova Licença Ambiental

O Governo do Estado de São Paulo avançou em seus planos para a ampliação da Linha 4-Amarela do metrô, com a obtenção da Licença Ambiental Prévia que permitirá a extensão da linha até o município de Taboão da Serra. Em breve, o governo estadual deverá encaminhar o pedido da Licença Ambiental de Instalação (LAI), com a expectativa de que as obras se iniciem ainda este ano. O cronograma prevê que os 3,3 quilômetros adicionais de trilhos estejam operacionais para os passageiros em 2028.

A iniciativa, que representa um investimento de R$ 3,4 bilhões, estima beneficiar cerca de 100 mil usuários diariamente. Este projeto marca um feito inédito, pois a Linha 4-Amarela será a primeira linha de metrô a ultrapassar os limites da capital paulista. Além da Estação Taboão da Serra, o plano inclui a construção da Estação Chácara do Jockey, juntamente com três poços de ventilação e saída de emergência, uma subestação elétrica e um terminal rodoviário.

A execução das obras ficará a cargo da concessionária ViaQuatro. Com essa expansão, a extensão total da linha passará de 12,8 km para 16,1 km e o número de estações aumentará de 11 para 13. A viagem entre a Estação da Luz e Taboão da Serra deverá ser concluída em aproximadamente 55 minutos. O projeto também prevê a criação de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.

O desenvolvimento deste projeto teve início com a assinatura, em junho, de um termo autorizando a concessionária a realizar estudos de viabilidade e elaborar os projetos executivos para a extensão. Este marco foi oficializado pelo governador Tarcísio de Freitas. Adicionalmente, um convênio entre a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e a Prefeitura de Taboão da Serra foi firmado para garantir cooperação no andamento das atividades necessárias ao projeto.