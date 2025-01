Experiências únicas para curtir o pré-Carnaval no Rio de Janeiro

Com pouco mais de 30 dias para o início do Carnaval, o ritmo da festa já toma conta do Rio de Janeiro. Durante os fins de semana de janeiro e fevereiro, os blocos de rua animam a cidade e arrastam multidões de foliões. Mas para quem busca outras formas de vivenciar a energia carnavalesca, há diversas experiências que podem ser reservadas online e garantem muita diversão e samba no pé.

A Civitatis , plataforma líder em passeios e atividades em português no mundo inteiro, reuniu algumas das melhores atividades para um esquenta inesquecível para o Carnaval no Rio:

1. Tour pelos bastidores do carnaval carioca

Neste tour pela Cidade do Samba, os visitantes podem conhecer de perto os detalhes da maior festa popular do Brasil e viver a experiência de se sentir como um passista por um dia. Durante o passeio, é possível observar a confecção das fantasias, admirar os carros alegóricos que desfilam na Marquês de Sapucaí e aprender mais sobre a história do samba e do Carnaval carioca. O passeio inclui ainda uma visita ao camarim, onde os participantes podem vestir fantasias para tirar fotos, e uma mini-aula com um passista profissional. O tour termina com uma degustação de caipirinha.

Para quem busca uma experiência mais exclusiva, a atividade também está disponível em formato privado , para grupos de até dez pessoas. Nesta opção, os visitantes podem optar por incluir uma aula de samba e percussão com dançarinos e músicos profissionais.



2. Free tour da herança africana + Samba na Pedra do Sal

Este tour gratuito parte do Museu de Arte do Rio (MAR) e percorre pontos históricos que destacam as raízes africanas do Rio de Janeiro, como o Largo de São Francisco da Prainha, a Pedra do Sal, o Mural Etnias do artista Kobra e o Cais do Valongo. Durante o passeio, os participantes descobrem histórias que relacionam essas influências com o Carnaval carioca.

A experiência se torna ainda mais especial na Pedra do Sal, onde acontece uma das rodas de samba mais tradicionais da cidade, proporcionando uma imersão autêntica na cultura do samba.





3. Visita a um ensaio de uma escola de samba

Os ensaios das escolas de samba começam meses antes do Carnaval, pois a preparação para os desfiles envolve a composição de sambas-enredo, a confecção das fantasias, a elaboração e montagem dos carros alegóricos e o aprendizado das coreografias. Algumas escolas abrem suas portas para que os visitantes possam acompanhar de perto os ensaios e sentir a magia do evento.

Para quem não estiver no Rio de Janeiro, também é possível vivenciar essa experiência em ensaios de escolas de samba em São Paulo .

4. Tour pelo estádio do Maracanã + Cidade do Samba

Este tour combina duas paixões brasileiras: futebol e Carnaval. A experiência começa no icônico estádio do Maracanã, inaugurado para a Copa do Mundo de 1950. Durante a visita guiada, os participantes exploram os vestiários decorados com camisas de times lendários do futebol brasileiro, conhecem a área VIP e a sala de imprensa.

Em seguida, o passeio segue para a Cidade do Samba ou para o Sambódromo, onde é realizado um tour panorâmico repleto de curiosidades sobre os desfiles mais importantes que marcaram a história do Rio de Janeiro.



5. Espetáculo no Rio Scenarium

O Rio Scenarium é um dos bares mais famosos do mundo, figurando na lista de 10 melhores bares do The Guardian. Localizado no coração da Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro, o local impressiona pela decoração repleta de objetos curiosos e pela programação musical de qualidade, que inclui samba, choro, MPB e forró. No Annex Lounge, os clientes têm acesso a um ambiente mais reservado com DJ.

As reservas podem incluir ingresso sem fila e jantar completo, com entrada, prato principal, sobremesa e open bar.